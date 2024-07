Le Castella, guida la moto d'acqua senza patente: multa da 3mila euro

1 minuto per la lettura

Controlli serrati della Guardia Costiera: stop alle infrazioni nel mare, a Le Castella max multa per chi per guida moto d’acqua senza patente.

ISOLA DI CAPO RIZZUTO (CROTONE) – Intensificati i controlli da parte della Guardia Costiera nel tratto di mare tra Le Castella e l’area marina di Isola di Capo Rizzuto. Nel corso di un’operazione di vigilanza svolta tra sabato e domenica, i militari hanno sanzionato diverse infrazioni alle norme di navigazione e pesca. A un uomo è stata inflitta max multa da 3.672 euro.

L’uomo a cui è stata inflitta la max multa è stato sorpreso alla guida di una moto d’acqua a largo della costa di Le Castella sprovvisto della patente nautica. I militari della Guardia Costiera hanno proceduto al sequestro del mezzo e alla denuncia del conducente, elevando la multa di oltre tremila euro. Un’altra persona è stata, invece, sanzionata con 459 euro per aver navigato con la sua moto d’acqua all’interno della zona riservata alla balneazione. L’infrazione è stata rilevata dai militari della Guardia Costiera e sempre nel tratto di mare tra Le Castella e l’Isola di Capo Rizzuto.

Un sub, invece, è stato sanzionato con 1.100 euro di multa. Lo stesso aveva effettuato immersioni in zone dell’area marina di Capo Rizzuto prive della prescritta autorizzazione. E, ancora, un altro l’uomo è stato denunciato per aver svolto attività di pesca subacquea nelle ore notturne presso la scogliera. La Guardia Costiera ha sequestrato l’attrezzatura da pesca e circa un chilo e mezzo di prodotto ittico.

I controlli dei militari in divisa bianca della Guardia Costiera di Crotone mirano a garantire la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente marino e il rispetto delle normative vigenti. La Guardia Costiera continuerà a vigilare per contrastare le infrazioni e sensibilizzare gli utenti del mare sull’importanza di un comportamento responsabile.