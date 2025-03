Crotone, ecco le piazze di spaccio sotto assedio delle forze dell'ordine

3 minuti per la lettura

Offensiva antidroga disposta dal procuratore Domenico Guarascio nelle piazze di spaccio di Crotone, ecco quali sono: durante i controlli trovata cocaina nascosta perfino nelle cassette postali.

Prosegue l’offensiva antidroga scatenata dal procuratore Domenico Guarascio d’intesa con i vertici provinciali delle forze dell’ordine. Non passa giorno senza che non venga sottratta una quota di mercato ai trafficanti, con arresti e sequestri di stupefacenti. Le piazze di spaccio di Crotone sono ormai sotto assedio di carabinieri, finanzieri, poliziotti. Ma andiamo con ordine.

NEL QUARTIERE FONDO GESÙ CINQUE PANETTI DI HASHISH

I carabinieri della Sezione Radiomobile, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno rinvenuto nel seminterrato di un immobile nel quartiere Fondo Gesù cinque panetti di hashish per un totale di 2,5 chili. Un’attività che si inquadra nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona attigua all’autostazione “Autolinee Romano”, frequentata prevalentemente da studenti degli istituti scolastici di Crotone.

CONTROLLI ANCHE CENTRO STORICO

I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno rinvenuto e posto sotto sequestro anche una busta contenente 30 dosi di cocaina nascosta all’interno di una cassetta postale priva di serratura, pronta per essere commercializzata dai pusher. Un metodo già rodato nelle piazze di spaccio crotonesi, come ha rivelato, in particolare, un collaboratore di giustizia. In questo caso la droga era a servizio, presumibilmente, dei consumatori che si riforniscono dai pusher del centro storico. Anche la Squadra Volante della Questura ha messo a segno un’operazione antidroga nel centro storico. Nel giardino di un’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto 92 grammi di eroina e 40 di cocaina. Il proprietario, S.A., di 30 anni, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio.

A CROTONE ANCHE IL QUARTIERE ACQUABONA TRA LE PIAZZE DI SPACCIO

Nello stesso contesto operativo, agenti delle Volanti e della Squadra Mobile hanno eseguito otto perquisizioni domiciliari nel quartiere “Acquabona” alla ricerca di armi e droga. Si tratta di un’altra piazza di spaccio cittadina, anzi di un market della droga all’aperto, come emerso da varie inchieste in passato. Qui nei giorni scorsi erano scattate varie denunce sempre ad opera della polizia per l’accensione di fuochi pirici non autorizzati. Non si esclude, in ambienti investigativi, che possa trattarsi di segnali inviati dai trafficanti ai loro complici per denotare l’arrivo della sostanza stupefacente, un po’ come si vede nella fiction “Gomorra”. Nel corso dell’attività sono stati comunque rinvenuti 7 grammi di marijuana e 3 di hashish ed è stato sottoposto a sequestro un furgone Fiat “Iveco” sprovvisto di tagliando assicurativo e non in regola con la revisione.

Ma a questi importanti risultati operativi sono da aggiungere arresti e sequestri dei giorni scorsi. In particolare, la Guardia di finanza ha rinvenuto in una villetta disabitata sulla costa, nella località Gabella, dieci chili di hashish e due di marijuana. Forse è stato scoperto un luogo di stoccaggio della droga che si spaccia in città. Ma l’offensiva antidroga prosegue senza sosta, al fine di sgominare organizzazioni di trafficanti senza scrupoli spesso con legami con le cosche di ‘ndrangheta.