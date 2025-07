Sequestrati beni a tre affiliati al clan di 'ndrangheta degli Arena

1 minuto per la lettura

CATANZARO – La Guardia di Finanza di Catanzaro ha eseguito decreti di sequestro emessi dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia: in particolare sono stati sequestrati beni quali 23 unità immobiliari, 24 appezzamenti di terreno, quote societarie e una ditta individuale, per un valore complessivo di 4.301.590 euro, direttamente e/o indirettamente riconducibili a 3 persone intranei e/o contigui al gruppo mafioso “Arena”.

I destinatari e proprietari dei beni sequestrati sono stati coinvolti nel 2017 nell’operazione “Jonny”, che ha riguardato la organizzazione mafiosa Arena operante ad Isola Capo Rizzuto.

L’attività investigativa aveva ricostruito come le cosche crotonesi, in passato in conflitto tra loro, fossero addivenute ad una “pax mafiosa” per spartirsi le ingenti somme di denaro pubblico destinato all’accoglienza dei migranti attraverso le forniture, documentate anche con fatturazioni di comodo, al Centro Accoglienza “Sant’Anna” di Isola di Capo Rizzuto.

Dalle indagini compiute, peraltro, era emerso che il sodalizio aveva acquisito e mantenuto una “posizione dominante” nel settore della raccolta delle scommesse on-line, esercitata con modalità totalmente illecite, nonché del noleggio degli apparecchi per il gioco on-line.