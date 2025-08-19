X
Accoltellamento in spiaggia a Le Cannella, in gravi condizioni un ventenne

Accoltellamento in spiaggia a Le Cannella, in gravi condizioni un ventenne

Accoltellamento a Isola Capo Rizzuto sulla spiaggia di Le Cannella, una rissa finisce con 4 feriti di cui almeno uno, un ventenne, in gravi condizioni

ISOLA CAPO RIZZUTO – Mattinata agitata sulla spiaggia di Le Cannella, nota località turistica nel territorio di Isola Capo Rizzuto. Un giovane è rimasto ferito in maniera grave dopo un accoltellamento avvenuto sulla spiaggia. In totale sono 4 i feriti dopo la rissa, anche se gli altri tre non sarebbero in condizioni gravi come il ventenne. Le cause e la dinamica dell’aggressione sono ancora da chiarire, con le forze dell’ordine sul posto ad avviare rilievi e sentire testimoni.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente e sul posto è intervenuto il personale del 118. I sanitari, valutata la serietà delle ferite, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto. Panico tra i bagnanti, che pensavano di godersi una tranquilla mattinata di mare, ed invece, si sono trovati in mezzo ad una baraonda, con un conseguente fuggi fuggi generale.

Il giovane, accoltellato alla gola, versa in gravi condizioni tanto che per lui i sanitari hanno attivato un trasporto d’urgenza all’ospedale di Crotone. Qui i medici lo hanno subito operato. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute, né gli inquirenti hanno resa nota l’identità dell’aggressore e del ferito. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per stabilire le motivazioni che hanno portato a questo epilogo.

Sembra che tutto sia nato da una discussione in spiaggia a Le Cannella tra due persone, compreso il ferito grave, degenerata fino all’accoltllamento. Discussione nata sembrerebbe per futili motivi, che poi si sarebbe allargata anche ai rispettivi nuclei familiari, con il ferimento delle 4 persone. Secondo quanto appreso la lite poi sarebbe proseguita anche dopo l’accoltellamento. Ciò ha portato le forze dell’ordine a presidiare anche l’ospedale di Crotone, dove sono arrivati altri feriti, per evitare che la discussione potesse ulteriormente degenerare con ben altre conseguenze.

