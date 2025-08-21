Isola Capo Rizzuto, è morto Filippo Verterame

2 minuti per la lettura

È morto Filippo Verterame, il giovane accoltellato alla gola negli scorsi giorni al culmine di una rissa sulla spiaggia di Le Cannella a Isola Capo Rizzuto

ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE) – Non ce l’ha fatta Filippo Verterame, il 20enne accoltellato alla gola negli scorsi giorni al culmine di una rissa scoppiata sulla spiaggia di Le Cannella a Isola Capo Rizzuto. La morte è sopraggiunta oggi 21 agosto 2025 e gli organi inquirenti hanno disposto l’autopsia per la determinazione precisa della dinamica che ha portato alla morta del giovane.

A darne notizia anche il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, che con un post sui social ha affermato «ho appreso poco fa che il nostro giovane compaesano Filippo purtroppo ci ha lasciati. Tanto è il dolore, lo sgomento l’amarezza mia e di tutta l’amministrazione, come di tutta la comunità, per una morte assurda che ha portato via troppo presto un giovane della nostra terra pieno di ambizioni e voglia di futuro, sottraendolo per sempre all’affetto della sua famiglia e dei suoi tanti amici».

MORTO FILIPPO VERTERAME, IL DOLORE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA COMUNITÀ

Il sindaco ha ribadito come «tutta la Comunità di Isola di Capo Rizzuto in queste ore è sconvolta per l’episodio successo ed il suo drammatico epilogo. Come già ribadito la violenza non deve essere mai la soluzione e va sempre condannata, ed è nostro dovere impegnarci a cercare ogni giorno ed in ogni questione la soluzione attraverso il dialogo e il rispetto dell’altro. Questi sono giorni tristi che ci devono rigorosamente far riflettere. Ma ci sarà tempo per le riflessioni, le analisi, le valutazioni. Oggi, è il giorno del dolore, il giorno in cui tutto si ferma per rendere omaggio ad un giovane, per un sincero e commosso abbraccio di tutta l’amministrazione, di tutta la comunità alla famiglia di Filippo».

La famiglia aveva anche annunciato la volontà di donare gli organi di Filippo decisione che dovrà essere valutata dopo la decisione dell’autorità giudiziaria di procedere all’autopsia sul corpo del giovane.