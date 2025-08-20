Accoltellamento in spiaggia a Isola Capo Rizzuto, 5 arresti

2 minuti per la lettura

Accoltellamento sulla spiaggia di Le Cannella a Isola Capo Rizzuto, 5 arresti mentre versa in condizioni disperate il 22enne colpito alla gola

ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE) – E’ in condizioni disperate, in pericolo di vita, F. V. il 22enne accoltellato alla gola sulla spiaggia di Le Cannella a Isola Capo Rizzuto al culmine di una rissa. Il giovane è ricoverato all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro dove è arrivato ieri, 19 agosto, poco dopo le 19.20.

Le sue condizioni erano molto gravi. Tanto che, pur essendo arrivato l’elisoccorso a Le Cannella, i sanitari hanno preferito trasferire il giovane all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, per sottoporlo subito ad intervento. La notizia delle condizioni disperate del giovane sono state diffuse nel corso del consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto tenutosi stamattina, 20 agosto, ma subito interrotto proprio per le circostanze.

In merito, in una nota, il presidente del consiglio comunale, Luigi Rizzo, ed il sindaco, Maria Grazia Vittimberga, comunicano che «la seduta odierna del Consiglio è stata interrotta dopo la trattazione del primo punto all’ordine del giorno».

ACCOLTELLAMENTO A ISOLA CAPO RIZZUTO, CINQUE PERSONE ARRESTATE

Sull’episodio, che ha sconvolto l’intera comunità, indaga il comando provinciale dei carabinieri di Crotone che ha aggiornato il numero dei feriti, che sono 7. Di questi tre di essi, che avevano riportato delle lievi lesioni, sono stati medicati e dimessi. Altri 4, invece, le cui ferite erano più serie, sono stati sottoposti a degli interventi chirurgici. Tutti e quattro sono comunque ricoverati all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Lo stesso comando provinciale dell’Arma ha annunciato l’arresto di cinque persone per quanto è accaduto in spiaggia.

Le indagini, condotte, dall’immediatezza della vicenda fino alle primissime ore di questa mattinata, dal Sostituto procuratore, Pasquale Festa, hanno permesso di chiarire la dinamica dell’evento. Il ferimento sarebbe scaturito da una lite per una manovra pericolosa e ad alta velocità di un veicolo, condotto da una delle persone coinvolte. Una manovra effettuata nei pressi di un lido, ubicato nella località le Cannella del Centro isolitano.

Il lido è gestito da alcuni appartenenti all’altra famiglia, che ha partecipato alla rissa. Gli inquirenti hanno delineato le responsabilità dei contendenti, che, al termine delle formalità di rito, sono stati arrestati con l’accusa di “rissa, aggravata”.

Nello specifico, P. F. e P. A., rispettivamente, di 59 e 40 anni, condotti, dopo la somministrazione delle cure, previste, presso la Casa Circondariale di Crotone, nonché P. G., V. G. e B. A., di 39, 57 e 44 anni, che, in ragione delle loro condizioni sanitarie, sono attualmente piantonati nei Reparti di Chirurgia e Ortopedia del nosocomio di Crotone. I cinque sono stati tutti messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria del Capoluogo, che, nei prossimi giorni, chiederà la convalida dei provvedimenti.