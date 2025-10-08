Crotone, imprenditore arrestato per bancarotta fraudolenta

1 minuto per la lettura

Un imprenditore di Rocca di Neto (KR) attivo nel settore della ristorazione, arrestato dalla Guardia di Finanza per bancarotta fraudolenta. Distratti beni della società che aveva un passivo di 1,6 mln

La guardia di finanza ha arrestato questa mattina, mercoledì 8 ottobre, per bancarotta fraudolenta, Gianfranco Montesano, un imprenditore di Rocca di Neto attivo nel settore della ristorazione. Si tratta di un 34enne al quale è stata notificata dai militari del Comando provinciale di Crotone, un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Ordinanza emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica.

IMPRENDITORE ARRESTATO

L’uomo è ritenuto responsabile del dissesto di una società operante nella ristorazione che tra il 2016 e il 2023 avrebbe accumulato debiti erariali per oltre 207 mila euro. Avrebbe cosi determinato un passivo fallimentare complessivo pari a 1 milione e 667 mila euro. Secondo le indagini condotte dalle Fiamme gialle, l’imprenditore avrebbe depauperato le risorse aziendali. Distratto beni e trasferito asset a una nuova società creata ad hoc. Il tutto allo scopo di proseguire l’attività imprenditoriale eludendo i debiti della precedente.

SEQUESTRATE QUOTE SOCIETARIE



Contestualmente, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro le quote societarie e l’intera “new company”, anch’essa con sede a Rocca di Neto e operante nello stesso comparto commerciale. Ritenuta dagli inquirenti lo strumento utilizzato per reiterare le condotte illecite a danno dell’erario e dei creditori.

IMPRENDITORE ARRESTATO PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA, EVIDENZIATO SISTEMA DI EVASIONE FISCALE



Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Crotone avrebbero evidenziato un sistema doloso e reiterato di evasione fiscale e contributiva, attuato anche con la collaborazione di familiari, che avrebbe causato il dissesto finanziario della società. L’imprenditore avrebbe inoltre svuotato i conti aziendali attraverso prelievi e bonifici privi di giustificazione economica, finalizzati al soddisfacimento di interessi personali.