Cirò Marina, viola il divieto di avvicinamento alla madre: arrestato 23enne

Cirò Marina: arrestato 23enne per violazione divieto di avvicinamento alla madre. Decisivo l’alert del braccialetto elettronico.

CIRÒ MARINA (CROTONE) – Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Cirò Marina con l’accusa di aver violato il divieto di avvicinamento alla madre, misura cautelare che gli era stata imposta dal GIP di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica. L’intervento dei militari, avvenuto in flagranza di reato, è scattato in modo rapido e provvidenziale grazie all’allerta lanciata dal braccialetto elettronico che era stato precedentemente applicato al ventitreenne. L’alert è giunto direttamente alla Centrale Operativa della Compagnia di Cirò, permettendo l’immediata localizzazione e l’arresto del giovane.

LE VESSAZIONI QUOTIDIANE E L’AGGRESSIONE PER UN CAFFÈ

Il provvedimento restrittivo a carico del 23enne di Cirò era scaturito dalla denuncia presentata dalla madre la scorsa primavera. Secondo quanto riferito dall’Arma in una nota, la donna aveva deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine dopo mesi di vessazioni e minacce. Il figlio, con cadenza quasi quotidiana, l’aveva insultata e minacciata, spesso per futili motivi. In un episodio particolarmente violento, l’aveva addirittura aggredita con una violenta testata per il solo fatto di avergli sconsigliato di bere caffè in tarda serata.

Gli accertamenti successivi condotti dai Carabinieri avevano evidenziato come il quadro di minacce e vessazioni andasse avanti da lungo tempo nei confronti della madre. Dopo l’arresto, il giovane è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.