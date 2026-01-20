Controlli a Crotone e Isola Capo Rizzuto:  arresti e misure anti- stalking

1 minuto per la lettura

Controlli anti- stalking: Braccialetto elettronico per uno stalker a Crotone e arresto a Isola Capo Rizzuto: i Carabinieri blindano la tutela delle vittime.

CROTONE – Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla criminalità e alla violenza di genere da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone. Nelle ultime ore, i militari hanno eseguito due importanti provvedimenti restrittivi che hanno portato all’attivazione di un braccialetto elettronico e a un arresto.

A Crotone, i Carabinieri hanno notificato un divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 46 anni, ritenuto responsabile di gravi atti persecutori. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe messo in atto numerosi comportamenti vessatori e persecutori ai danni di una donna, rendendo la vita della vittima un vero e proprio incubo. Gli elementi raccolti dagli investigatori sono stati giudicati “pienamente idonei” dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto non solo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma anche l’applicazione del braccialetto elettronico. Questo strumento permetterà alle forze dell’ordine di monitorare in tempo reale gli spostamenti dell’indagato, garantendo una tutela immediata e costante alla vittima.

DOPO CROTONE A ISOLA CAPO RIZZUTO CONTROLLI ANCHE STALKING: VIOLA LE PRESCRIZIONI, 49ENNE FINISCE IN CARCERE

Parallelamente, i militari della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 49 anni. L’uomo si trovava precedentemente in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. Una misura alternativa alla detenzione che tuttavia richiede il rigoroso rispetto di determinate prescrizioni. Le ripetute violazioni delle regole imposte sono state prontamente documentate dai Carabinieri, spingendo il magistrato di sorveglianza a disporre la sospensione del beneficio. L’uomo è stato prelevato dai militari e trasferito presso la Casa Circondariale di Crotone, dove dovrà scontare la pena residua.