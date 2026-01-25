Crotone, un arresto per tentato omicidio a sfondo passionale

1 minuto per la lettura

Accoltella un nigeriano per motivi passionali, scatta un arresto per tentato omicidio nel centro storico di Crotone.

CROTONE – Un tentato omicidio a sfondo passionale. È quello per il quale la polizia ha arrestato un 36enne crotonese, P. M., accusato di aver accoltellato a una mano un nigeriano nel centro storico. P. M. sarebbe sceso di casa, con un coltello da cucina, dopo che lo straniero aveva suonato al citofono dell’abitazione della sua ex compagna, che ora avrebbe una relazione con l’indagato. Il crotonese avrebbe avuto un alterco con lo straniero al quale chiedeva di non importunare la ragazza. Durante la lite, avrebbe tentato di infliggere in parti vitali una coltellata allo straniero, che sarebbe riuscito a parere i colpi con una mano. L’indagato si sarebbe poi liberato del coltello lanciandolo in strada nelle viuzze del centro storico.

INDAGINE LAMPO

La Squadra Volante della Questura ha risolto fulmineamente il caso. I poliziotti hanno rintracciato subito l’indagato, con addosso una felpa macchiata di sangue. Hanno recuperato il coltello. E, in base al racconto di numerosi testimoni che hanno assistito alla scena, hanno arrestato P. M., già noto alle forze dell’ordine per episodi di maltrattamenti in famiglia. Il ferito è stato portato in ospedale con un’ambulanza del 118 ma è fuori pericolo.