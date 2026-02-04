Minaccia la madre, un arresto nel crotonese

1 minuto per la lettura

Continue minacce e violenze contro la propria madre, un uomo fermato nel crotonese dopo avere danneggiato la porta di casa della donna

Avrebbe avuto comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti della madre. Per questo un 57enne è stato arrestato dai carabinieri di Belvedere Spinello, con il supporto della Compagnia di Crotone, per reiterate condotte persecutorie e violente.

CONDOTTE VIOLENTE E PERSECUTORIE CONTRO LA MADRE

Secondo l’accusa, l’uomo, da tempo, aveva un comportamento aggressivo fino all’episodio che ha portato all’intervento dei militari. Il 57enne, in evidente stato di alterazione, ha minacciato la madre e danneggiato la porta d’ingresso della sua abitazione tentando di introdursi all’interno. L’immediata richiesta di aiuto e il tempestivo intervento dei carabinieri hanno consentito di bloccare l’uomo che è stato poi portato nella Casa circondariale di Crotone a disposizione dell’autorità giudiziaria.