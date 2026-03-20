Controlli a Crotone: sospese 3 attività commerciali, multa da 120mila euro

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Controlli interforze a Crotone, sospese tre attività commerciali, inflitta una multa da 120mila euro e controllate oltre 180 persone nel territorio.

CROTONE – Un’operazione di controllo del territorio a largo raggio, coordinata dalla Polizia di Stato e condotta in sinergia con le altre forze dell’ordine, ha portato nelle ultime ore a pesanti sanzioni e chiusure nel crotonese. Al centro degli accertamenti il rispetto delle normative amministrative, fiscali e ambientali da parte degli esercizi commerciali della provincia. Il bilancio dell’istruttoria condotta dalla Polizia di Stato è di tre decreti di sospensione sono stati notificati ad altrettanti titolari di attività commerciali. Per due esercizi la chiusura forzata sarà di 30 giorni, mentre per il terzo la sospensione è stata fissata a 7 giorni.

Il provvedimento più eclatante riguarda però un’ordinanza di ingiunzione di pagamento dal valore di 120.000 euro. Oltre alla sanzione pecuniaria, le autorità hanno proceduto alla confisca definitiva di quanto era già stato sottoposto a sequestro durante i precedenti accertamenti.

OLTRE I CONTROLLI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ANCHE IL SETTORE AUTO DI CROTONE SOTTO LENTE: CARENZE AMBIENTALI E TRACCIABILITÀ

Il servizio interforze ha visto in prima linea la Polizia Stradale, che ha passato al setaccio un’agenzia assicurativa, una carrozzeria e una ditta di noleggio veicoli. Al titolare della carrozzeria sono state impartite specifiche prescrizioni per ripristinare la conformità alle normative del settore. In un’attività di vendita e noleggio, gli agenti hanno riscontrato la mancanza del registro di carico e scarico e, dato ancora più grave, l’assenza delle credenziali “Cargos”. Si tratta del portale fondamentale per la tracciabilità dei mezzi, dove vanno annotati obbligatoriamente i dati di chi utilizza veicoli a noleggio.

VERIFICHE A CUTRO E CONTROLLI SUL LITORALE

Mentre l’Ispettorato del Lavoro ha monitorato tre attività a Cutro senza rilevare anomalie, la Capitaneria di Porto ha ispezionato un ristorante locale, confermando la regolarità delle procedure. Parallelamente, il Reparto Prevenzione Crimine, insieme a Carabinieri e Guardia di Finanza, ha presidiato le principali arterie stradali. L’attività delle Volanti hanno identificato 189 persone (di cui 44 con precedenti in banca dati). Controllato 104 veicoli e elevato numerose sanzioni al Codice della Strada. Un soggetto segnalato al Prefetto per possesso di sostanza stupefacente a uso personale. Sono stati inoltre eseguiti controlli domiciliari mirati nei confronti di soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale.