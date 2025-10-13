X
Crotone, vasto incendio al selezionatore di rifiuti nella località Ponticelli

13 Ottobre 2025

L'intervento dei vigili del fuoco

L'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco impegnati a lungo per domare l’incendio del selezionatore di rifiuti di Ecologia Oggi nella località Ponticelli di Crotone

CROTONE – Un incendio di vaste proporzioni è divampato, per cause da accertare, presso l’impianto di trattamento dei rifiuti nella località Ponticelli. I vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme all’interno dello stabilimento gestito dalla società lametina Ecologia Oggi.  L’azienda gestisce la raccolta differenziata e il recupero dei rifiuti provenienti da diverse aree della Calabria, compresa la provincia di Crotone.

L’INTERVENTO

Complesso lo scenario che si è presentato ai vigili del fuoco. Le fiamme divampavano all’interno di un capannone e il fumo era intenso. I pompieri hanno lavorato fino a notte fonda. Sono serviti più uomini e mezzi di vario tipo vista anche l’estensione della struttura, per evitare il propagarsi delle fiamme. Le operazioni di smassamento con il continuo getto d’acqua da parte hanno consentito di portare alla quasi normalità la temperatura interna.

INCENDIO A PONTICELLI

Non si registrano feriti. La società si è aggiudicata la gestione del selezionatore di rifiuti per due anni. Il Tar aveva respinto nei mesi scorsi l’istanza di annullamento della gara avanzata dalla rivale “eWaste”.

LEGGI ANCHE: Cetraro, incendio devasta mezzi di Ecologia Oggi

