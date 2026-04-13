Cirò, discarica abusiva scoperta in un parco eolico

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I carabinieri di Cirò hanno sequestrato un’area di un parco eolico nel Crotonese trasformata in discarica abusiva con rifiuti speciali

I carabinieri della stazione di Cirò, nel Crotonese, hanno sequestrato un’area trasformata in discarica abusiva di rifiuti speciali. I militari, durante un servizio di controllo del territorio in località Malocutrazzo, sono intervenuti all’interno di un parco eolico gestito da una società con sede a Roma.

DISCARICA ABUSIVA IN PARCO EOLICO

L’ispezione ha permesso di individuare, a ridosso del basamento di una delle pale eoliche, un accumulo incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi. Nello specifico, su una superficie di circa 30 metri quadri, abbandonati circa 15 metri cubi tra indumenti, materiale tessile, mobili, arredi dismessi e oggetti vari.



Dal tipo di materiale rinvenuto i militari hanno intuito che si trattasse dello sgombero e della pulizia di una abitazione. Nonostante l’area fosse sprovvista di sistemi di videosorveglianza i carabinieri sono riusciti a ricostruire quanto accaduto, individuando una persona del luogo ritenuta responsabile dell’abbandono dei rifiuti. L’intera area posta sotto sequestro penale.