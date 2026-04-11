Lamezia Terme, scoperta discarica abusiva

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A Lamezia Terme scoperta e sequestrata una discarica abusiva, su un terreno privato, in un’area incastonata nel polmone verde che abbraccia la città. Trovati rifiuti di ogni tipo

LAMEZIA TERME – Rifiuti di ogni genere in un terreno privato sulla strada provinciale 159. In un’area incastonata nel polmone verde che abbraccia il centro della città, i carabinieri della stazione di Lamezia Terme Principale, affiancati dai militari dei Nuclei forestali di Lamezia Terme e Serrastretta, hanno individuato e sequestrato una discarica abusiva che si presentava come un vero e proprio accumulo incontrollato di rifiuti.

DISCARICA ABUSIVA SU TERRENO PRIVATO

Scoperti circa 15 metri cubi di materiali eterogenei sparsi su oltre 250 metri quadrati. Tra copertoni, elettrodomestici dismessi, mobili e residui domestici, una ferita al territorio, in grado di mettere a rischio l’equilibrio ambientale della zona.

IL SEQUESTRO DELL’AREA

L’intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo, rimanendo a disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, che coordina le indagini. Sono in corso, infatti, ulteriori accertamenti per tentare di ricostruire le dinamiche degli abbandoni dei rifiuti e per tentare di individuare eventuali responsabili, in attesa del ripristino dello stato dei luoghi da parte del proprietario.