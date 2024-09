Linea Sibari - Crotone: via ai lavori ferroviari, treni sostituiti dai bus

1 minuto per la lettura

Da lunedì 16 settembre, la tratta ferroviaria tra Sibari e Crotone sarà chiusa per lavori, i treni regionali saranno sostituiti da autobus. I viaggiatori Intercity subiranno modifiche al percorso.

REGGIO CALABRIA- Modifiche ferroviarie alla linea Ionica. Da lunedì 16 settembre e fino al prossimo 19 gennaio 2025, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Sibari e Crotone. Questa decisione, annunciata da Rete Ferroviaria Italiana, è stata presa per consentire l’esecuzione di interventi di upgrade tecnologico e di potenziamento infrastrutturale lungo la tratta.

Per garantire la continuità del servizio durante i lavori, Trenitalia ha predisposto un piano di trasporto alternativo sulla linea ferroviaria. I treni regionali tra Sibari e Crotone saranno sostituiti da autobus, con fermate a Cropani, Botricello, Crotone, Cirò, Cariati, Rossano e Corigliano Calabro. È previsto un aumento dei tempi di percorrenza rispetto al treno, a causa del traffico stradale.

Per quanto riguarda i treni Intercity diretti in Puglia, questi saranno deviati sulla linea Tirrenica, con una deviazione da Catanzaro Lido verso Lamezia Terme e successivo ricongiungimento con la linea originaria a Sibari. Per i viaggiatori Intercity che desiderano raggiungere le stazioni intermedie tra Sibari e Catanzaro Lido (Cropani, Botricello, Crotone, Cirò, Cariati, Rossano e Corigliano Calabro), è stato istituito un servizio bus sostitutivo.

«I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale possono – precisano da Rete ferroviaria- essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio».

Sui bus non è ammesso il trasporto bici, sono ammessi i cani guida e quelli di piccola taglia negli appositi trasportini.