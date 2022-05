Fabrizio Corona a Cutro con la nipote del boss Grande Aracri

3 minuti per la lettura

CUTRO (CROTONE) – “Saluti da Cutro”. E tanti bacini. Fabrizio Corona sta inondando i social di foto e video che lo ritraggono a Cutro con Nicole Grande Aracri, nipote (assolutamente incensurata) del super boss Nicolino Grande Aracri.

Corona è stato avvistato a Cutro in quanto ha intrapreso una collaborazione commerciale con il compagno di lei, Domenico Ciampà. Quest’ultimo si trova attualmente agli arresti domiciliari per tentato omicidio, reato per il quale ha patteggiato una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione.

Fabrizio Corona a Cutro e il selfie con Nicole Grande Aracri

Soltanto una curiosità? Instagram e Tic Toc, dove l’ex paparazzo ha migliaia di followers, stanno impazzendo per la visita annunciata e poi effettivamente avvenuta a Cutro, dove ha sede il marchio Dafgan, fondato da Corona e Ciampà, con quartier generale ad Agrate Brianza.

Un brand che punta sul made in Italy e si occupa di abbigliamento, accessori e cosmetici. C’è una sede anche a Cutro, in via Gramsci, la titolare è Nicole Grande Aracri, che si occupa di commercio online. Quello che i social non dicono è con chi si fa i selfie Fabrizio Corona a Cutro ossia chi è Nicole Grande Aracri.

Chi sono Nicole Grande Aracri e Domenico Ciampà

La coppia Grande Aracri-Ciampà era già balzata all’attenzione delle cronache in quanto lui, per riconquistare Nicole che si era fidanzata con un altro, sparò al nuovo compagno di lei (LEGGI) e soltanto il caso consentì che non si arrivasse alle estreme conseguenze.

Il movente del tentato omicidio, consistito in una fucilata che raggiunse il lunotto dell’auto della vittima predestinata che, dopo essere stato a casa dei suoceri, rientrava a Petilia Policastro, era quello di riconquistare la sua ex fidanzata. Obiettivo raggiunto perché Ciampà, in una conversazione intercettata, ne dava personalmente atto a un amico raccontando una lunga videochiamata con lei.

Il progetto di “fuitina” per superare le resistenza della famiglia di Nicole

Dalle intercettazioni emerge anche il progetto di “fuitina” per superare le resistenze dei genitori di lei. Del resto, quando i carabinieri lo pizzicarono, trovarono lei e lui nella stessa abitazione. Il padre della ragazza è Domenico Grande Aracri, l’avvocato fratello del boss ergastolano condannato nel processo Farma Business per fittizie intestazioni con l’aggravante mafiosa. Ma imputato anche di associazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta Kyterion in quanto è ritenuto la mente imprenditoriale della super cosca Grande Aracri.

Fabrizio Corona a Cutro a parlare d’affari con la nipote di Grande Aracri

Corona il suo amico Ciampà non lo può incontrare perché si trova, come dicevamo, ai domiciliari, che il suo difensore, l’avvocato Mario Nigro, riuscì a ottenere dopo il patteggiamento.

Ma a quanto pare è comunque a Cutro per parlare di affari con la nipote di uno dei boss più potenti della ‘ndrangheta. Un boss a capo di una “provincia” mafiosa che comprende mezza Calabria, parte dell’Emilia, della Lombardia, del Veneto e con ramificazioni all’estero. Nicole Grande Aracri, però, è il caso di precisarlo, non è mai stata coinvolte nelle inchieste sulla super associazione mafiosa capeggiata dallo zio.