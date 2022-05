Corona, parla la nipote del boss: «E' testimonial del mio brand»

2 minuti per la lettura

CUTRO (CROTONE) – «Ho creato un brand e Fabrizio Corona è il mio testimonial. Tutto qua. Per vendere le testate si arriva anche a questo. Abbandoniamo il pregiudizio». Parola di Nicole Grande Aracri, la nipote (assolutamente incensurata) del boss ergastolano Nicolino Grande Aracri.

Così la titolare dell’azienda Dafgan commenta sulla pagina Facebook del Quotidiano la notizia riportata dal nostro giornale che tanto clamore ha suscitato (LEGGI).

Fabrizio Corona e Nicole Grande Aracri stanno inondando i social di foto e video. L’ex fotografo dei vip e la Grande Aracri mandano bacini da Cutro, dove Corona è approdato in quanto ha intrapreso una collaborazione commerciale con il compagno di lei, Domenico Ciampà, attualmente agli arresti domiciliari per tentato omicidio, reato per il quale ha patteggiato una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione. Il sito dell’azienda è ben costruito e Corona figura come testimonial. Nella collezione uomo fa da modello e propone vari capi d’abbigliamento.

Quello che i social non dicono è con chi si fa i selfie Corona. Il Quotidiano ha soltanto ricostruito e contestualizzato, senza alcun pregiudizio, precisando peraltro lo stato di assoluta incensuratezza della giovane. La coppia Grande Aracri-Ciampà era già balzata all’attenzione delle cronache in quanto lui, per riconquistare Nicole che si era fidanzata con un altro, sparò al nuovo compagno di lei e soltanto il caso consentì che non si arrivasse alle estreme conseguenze. Il padre della ragazza è Domenico Grande Aracri, l’avvocato fratello del boss ergastolano condannato nel processo Farma Business per fittizie intestazioni con l’aggravante mafiosa ma imputato anche di associazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta Kyterion in quanto è ritenuto la mente imprenditoriale della super cosca Grande Aracri.

Corona il suo amico Ciampà non lo può incontrare perché si trova, come dicevamo, ai domiciliari, che il suo difensore, l’avvocato Mario Nigro, riuscì a ottenere dopo il patteggiamento. Ma evidentemente si trova a Cutro perché c’è da implementare un brand che punta sul made in Italy e si occupa di abbigliamento, accessori e cosmetici. C’è una sede anche a Cutro, in via Gramsci, la titolare è Nicole Grande Aracri, che si occupa di commercio online. Il quartier generale però è ad Agrate Brianza. E Corona va su e giù per lo Stivale, nel tentativo di rendere più appetibile il brand Dafgan.