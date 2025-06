Metalcarpenteria Crotone, Torromino: «Siamo i migliori fornitori di Baker Hughes»

3 minuti per la lettura

Grande soddisfazione per la Metalcarpenteria di Crotone che ottiene il riconoscimento come miglior fornitrice di Baker Hughes, l’intervista la titolare Sergio Torromino

«LA Metalcarpenterie ha ottenuto un riconoscimento da parte della Baker Hughes nella convention dei fornitori che si è svolta giorni fa a Firenze. Ci ha premiati per come li abbiamo seguiti, per come gli abbiamo fornito il prodotto; insomma, per tutta una serie di cose. Ci ha premiato come evoluzione, come miglior fornitore nell’ambito della loro sfera mondiale. C’era il vicepresidente. Sono arrivati da tutte le parti come aziende, pure da fuori. Hanno riunito più o meno le aziende più importanti, per loro più strategiche e hanno poi ne hanno premiato una quindicina. A noi hanno premiato, ci hanno messo al primo posto come miglior fornitore per il 2024. È chiaro che è un riconoscimento importante che premia lo sforzo che è stato fatto in questi anni. E poi, soprattutto, è un riconoscimento pure al territorio perché comunque questo tipo di lavoro è molto particolare. E per loro, ripeto, siamo strategici».

Queste le parole di Sergio Torromino, titolare della Metalcarpenteria, in merito al recente riconoscimento ottenuto dalla sua azienda.

Il presidente dell’Autorità portuale Andrea Agostinelli ha preso come esempio per lo sviluppo del territorio la struttura della sua impresa al porto di Crotone.

«Si. Abbiamo lavorato insieme e siamo siamo riusciti a ottenere questa concessione che ci ha permesso di costruire questi grossi manufatti, importanti, che creano sicuramente sviluppo e danno lustro al territorio. E, soprattutto, creano pure occupazione, visto e considerato che su questi progetti c’è un bel po’ di manodopera da impiegare».

Quali sono i numeri, in termini di unità lavorative, che sono impegnati in questo progetto?

«Oggi come occupazione diretta di Metal Carpenteria siamo oltre 200; però, ci sono pure aziende esterne e c’è un indotto che sta diventando importante. E penso che ci sia la possibilità di avere pure una crescita per la finitura di questi progetti, cioè per l’ampliamento degli scopi di lavoro. Perché, per adesso, noi forniamo solo le strutture, però, potrebbe essere che ci sia un ampliamento degli scopi di fornitura, quindi, potremmo incrementare pure al doppio l’opera».

Progetti futuri dal punto di vista imprenditoriale oltre a questo che appena nominato?

«Intanto siamo in via di sviluppo e questo riconoscimento e questo lavoro con questo cliente ci dà anche la possibilità perché ci sono tanti altri clienti importanti che ci stanno chiamando. E questo visto che a Crotone si possono costruire certi manufatti e diventa propedeutico all’aggancio di altri clienti che vogliono lavorare su questa tipologia, che è quella modulare. Si tratta di pezzi abbastanza importanti, pure nelle dimensioni, e questo ci permette di cominciare a diventare appetibili un po’ per tutti per la per quella categoria».

Questi risultati, tra l’altro, sono stati ottenuti in un periodo che non è proprio favorevole alle imprese, visto tutto quello che sta succedendo.

«Diciamo che noi come azienda quest’anno facciamo i cinquant’anni di attività. È chiaro che abbiamo visto i periodi belli, i periodi brutti, ma questo sicuramente nel nostro settore è un periodo lineare. Nel senso che, comunque, lavoriamo nel settore dell’olio e gas, ed in questo momento è sempre in movimento questo settore. Ci sono ci sono state le crisi di settore nel 2017, nel 2018; adesso, però, il problema è che chi acquisisce un know how particolare, chi lavora in un certo modo, alla fine non ha problemi di lavoro se se si specializza in determinate condizioni. E, comunque in giro per il mondo ce n’è tanto in questo».

Quindi, la Metalcarpenteria di Crotone opera non solo a livello nazionale con Baker Hughes ma anche internazionale.

«Assolutamente sì. E vorremmo, poi, man mano internazionalizzare sempre di più l’azienda, facendo base sempre nel nostro territorio. Però, di andare già ci andiamo all’estero perché, se ricorda bene, noi costruiamo gli impianti di di perforazione. Però, adesso è un po’ cambiata la tipologia, ma il settore rimane sempre quello».