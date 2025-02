Il finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto su La7 domenica 2 marzo

2 minuti per la lettura

Il finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto protagonista della trasmissione “L’ingrediente perfetto”, in onda su La7 domenica 2 marzo.

ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE) – Le telecamere di La7 tornano in Calabria per accendere i riflettori su una delle eccellenze agroalimentari del territorio: il Finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto. La troupe del programma “L’ingrediente perfetto”, condotto da Maria Grazia Cucinotta, ha fatto tappa nella cittadina calabrese per raccontare le straordinarie peculiarità di questo prodotto d’eccellenza, promosso dal Consorzio di Tutela.

Durante le riprese, il direttore del Consorzio, Enzo Talotta, ha illustrato le caratteristiche che rendono unico al mondo il Finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto. «È unico al mondo, non solo in Italia. Ed ha un profumo inconfondibile, unicità dei sapori, meno grado zuccherino e meno fibrosità», ha affermato Talotta. Un racconto appassionato che ha accompagnato la troupe nelle diverse fasi della lavorazione, dalla raccolta nei campi fino al confezionamento.

Puntata in onda su La7 domenica 2 marzo

La puntata andrà in onda domenica 2 marzo. Un focus anche sul nuovissimo packaging con cui il finocchio Igp viene distribuito sulle tavole degli italiani, valorizzando ulteriormente la sua presenza nei mercati nazionali. Durante le riprese si è parlato non solo del finocchio fresco, disponibile da ottobre a maggio, ma anche della versione trasformata, che consente di apprezzarlo tutto l’anno. Dalla ristorazione alla grande distribuzione, fino a settori inaspettati come pasticceria e gelateria, il finocchio Igp si conferma un ingrediente versatile e di altissima qualità.

La soddisfazione del presidente del Consorzio di Tutela

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Consorzio, Aldo Luciano, che ha ringraziato il direttore Talotta per il lavoro svolto e ha sottolineato l’importanza di questa nuova occasione di visibilità nazionale.

L’iniziativa rientra in un progetto più ampio di promozione del prodotto, finanziato dal Feasr-Psr Calabria 2014/2022 – Misura 3 – Intervento 3.2.1. Un investimento strategico che mira a consolidare l’identità del finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto e a rafforzarne la presenza nei mercati nazionali e internazionali.