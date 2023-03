A Crotone il nuovo murale di TvBoy per le vittime di Cutro

2 minuti per la lettura

Lo street artist TvBoy ha realizzato sul lungomare di Crotone Sogni infranti, un murale dedicato ai migranti vittime del naufragio di Cutro

CROTONE – Un bimbo, una barchetta di carta, una bandiera con i colori di quella europea ma con il filo spinato al posto delle stelle. La strage che si è consumata a pochi chilometri da Cutro, in mare, lo scorso 26 febbraio è raccontata tutta nella nuova opera che TvBoy, lo street artist italiano, ha realizzato sul lungomare di Crotone.

Si chiama ‘sogni infranti’. Come quelli delle vittime del naufragio di Cutro (80, al 14 marzo). Fuggivano da Afghanistan, Pakistan, Iran, Somalia, Palestina verso un sogno, appunto, chiamato Europa. Tra i morti finora accertati 24 bambini di età compresa tra pochi mesi e 12 anni. Qualcuno anche dell’età del piccolo dipinto da TvBoy pochi giorni fa.

IL MESSAGGIO DI TVBOY SUI SOCIAL PER CUTRO

«Non importa da che realtà orribile fuggi, se arrivi via mare a bordo di un barcone, per il governo d’Italia e di molti paesi europei non sei il benvenuto – scrive su Instagram l’artista – Nessuno pare ricordarsi di quando erano i nostri nonni a scappare dalla fame e dalla guerra spendendo gli ultimi risparmi per cercare una vita migliore oltremare». TvBoy sta anche sostenendo l’attività della Onlus SosItalia, che offre sostegno ai sopravvissuti, ai familiari alle vittime e agli operatori impegnati nei soccorsi.

L’OPERA DI TVBOY

Palermitano d’origine e milanese d’adozione, TvBoy (all’anagrafe Salvatore Benintende) lega la sua arte alla satira e all’impegno sociale. Tra le sue opere, il bacio tra Salvini e Di Maio, comparso a Roma (era l’estate del 2018). O il recente murale dedicato alla vittoria di Elly Schlein, un pugno chiuso con smalto rosso su una lapide e la scritta “Sinistra”. Il post su Instagram recitava “Risuscita la sinistra!”. Le sue opere sono arrivate anche in Ucraina: bambini, soldati e segni di pace dipinti sui muri di palazzi sventrati o su carrarmati abbandonati lungo le strade delle città più colpite come Kiev, Bucha e Irpin.