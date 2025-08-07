Cirò wine festival, si parte con gli eventi Off

4 minuti per la lettura

UNA grande festa di comunità e del territorio in cui produttori e wine lovers saranno insieme protagonisti di appuntamenti diffusi, tra degustazioni, talk, visite in cantina, trekking, passeggiate in e-bike e momenti di approfondimento culturale: il Cirò Wine Festival 2025 è l’edizione in cui celebrare l’ottenuto riconoscimento Docg – Denominazione di origine controllata e garantita al Cirò Classico, massimo sigillo di qualità enologica italiana conferito pochi giorni fa con l’approvazione del Regolamento UE n. 2025/1518.

Così le cantine aderenti al Consorzio di tutela, presieduto da Carlo Siciliani, hanno dato vita a un programma di eventi collaterali per scoprire e conoscere da vicino il mondo del Cirò. Il calendario degli eventi Off – che prepara alla festa finale di Madonna di Mare il 10 agosto con banchi d’assaggio, musica dal vivo e food territoriale – prenderà il via il 7 agosto con l’esperienza proposta dalla cantina Librandi con partenza dalla cantina alle 17 per poi arrivare alla splendida tenuta di Rosaneti dove i wine lovers avranno la possibilità di visitare la cantina, i vigneti e il museo Vites, cenare sotto le stelle con food catering a cura di Lagust e osservare le stelle con il telescopio accompagnati dal Circolo Astrofili “Luigi Lilio”.

Sempre nella stessa giornata invece dalle 18 Brigante vigneti & cantina propone il Cirò bike& Wine in collaborazione con Verzino e-bike adventure con partenza dall’hotel Il Gabbiano verso il borgo di Cirò, visita al centro storico, al museo Luigi Lilio e degustazione finale di vini e prodotti del territorio presso l’enoteca regionale. Nella sala degustazione del Palazzo dei musei di Cirò invece alle 18 Matteo Gallelo, editor di Verticale e Bromio, sarà protagonista di una degustazione “Cirò e il rosato nel tempo. Corrispondenza, dignità, carattere” con inizio alle 18.

Giorno 8 agosto invece a partire dalle 18 sarà Mimmo Vinci con la sua cantina a proporre il Cirò Bike & Wine in collaborazione con Verzino e-bike adventure con partenza dall’hotel Il Gabbiano verso il borgo di Cirò, visita al centro storico, al museo Luigi Lilio e degustazione finale di vini e prodotti del territorio presso l’enoteca regionale. Stesso orario (18) per Calendario Divino l’esperienza che Tenuta Renda propone in cantina e prevede una degustazione di 4 vini selezionati accompagnati da un tagliere di salumi e formaggi locali, mentre dalle ore 22 le Cantine Greco propongono il Night Party nello show room allestito con le opere di artiste del territorio e le etichette più iconiche. Banchi d’assaggio dei vini dell’azienda e presentazione del Gin Hera accompagnato da musica e intrattenimento.

Sabato 9 agosto partenza alle 9,30 per il Fezzigna Wine Trekking proposto dall’omonima cantina in collaborazione con Verzino Adventure. Partenza da Umbriatico per un trekking che permetterà di percorrere il torrente Lipuda prima di arrivare in cantina dove ad attendere gli escursionisti ci sarà una degustazione di vini e prodotti del territorio. Calendario Divino è invece l’esperienza che Tenuta Renda propone in cantina a partire dalle ore 18 e prevede una degustazione di 4 vini selezionati accompagnati da un tagliere di salumi e formaggi locali.

ASPETTANDO LA WINE NIGHT

Ad arricchire il carnet degli eventi anche le tre serate in altrettante cantine del territorio che segneranno il cammino di avvicinamento alla Wine Night del 10 agosto a Madonna di Mare. Nella cornice suggestiva dei Mercati Saraceni si potranno degustare i vini ‘A Vita, Antichi vigneti Sculco, Baroni Capoano, Brigante vigneti & cantina, Cantina Campana, Cantine Arcuri, Cantine Bruni, Cantine De Mare, Cantine Greco, Cantine Malena, Cantine Strangi, Caparra & Siciliani, Cerminara, Enotria, Feudo Liguori, Fezzigna, Fratelli dell’Aquila, Giuseppe Pipita vini, Ippolito 1845, L’Arcigilione di Cataldo Calabretta, La Pizzuta del Principe, Librandi, Maddalona del Casato, Mimmo Vinci, Rocco Pirito, Romano & Adamo, Salvatore Caparra vini, Scala vigneti e cantina, Senatore vini, Sergio Arcuri, Tenuta del Conte, Tenuta Renda, Tenuta Santoro, Vigneti Ferraro, Vigneti Vumbaca, Zitocantine protagoniste dell’edizione 2025 del Cirò Wine Festival.

Prima di arrivare al grande evento finale tre serate in cantine del territorio: il 7 agosto dalle 20 sarà Borgo Saverona ad accogliere con “Aspettando la Wine Night” con banchi d’assaggio delle aziende del consorzio Cirò e Melissa Doc, il food e l’accompagnamento di musica popolare e dj set. Stesso format per l’8 agosto sempre a partire dalle ore 20:00 presso la cantina Senatore e il 9 agosto da Baroni Capoano arricchito dal talk “Nuove sfide per il Cirò”.