Castellabate, 2,5 mln per gli interventi di messa in sicurezza del litorale di Pozzillo

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Castellabate, 2,5 milioni per gli interventi di messa in sicurezza del litorale di Pozzillo: al via gli interventi contro l’erosione costiera.

CASTELLABATE (SALERNO) – Un finanziamento da 2.500.000,00 euro destinato alla messa in sicurezza del territorio e al contrasto dell’erosione costiera. È questo il risultato ottenuto dal Comune di Castellabate, che potrà ora avviare un importante intervento strutturale sulla costa in località Pozzillo, una delle aree più esposte all’azione del mare e agli effetti dei cambiamenti climatici. Le risorse, concesse dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, consentiranno la realizzazione di opere mirate a rafforzare la resilienza del litorale, ridurre il rischio idrogeologico e proteggere un tratto di costa considerato strategico sia dal punto di vista ambientale che turistico.

Castellabate: gli interventi di messa in sicurezza del litorale di Pozzillo

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di tutela del territorio, con l’obiettivo di arginare un fenomeno che negli ultimi anni ha mostrato un’accelerazione preoccupante, mettendo a rischio spiagge, infrastrutture e attività economiche legate al mare.

Il sindaco Marco Rizzo sottolinea la portata del finanziamento: «L’erosione costiera rappresenta una delle principali emergenze ambientali del nostro territorio, diventata negli anni sempre più evidente e impattante. Questo finanziamento ci consente di affrontare in modo concreto e strutturale una problematica che non può più essere rimandata, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini, delle attività presenti sul litorale e salvaguardare il nostro patrimonio costiero».

Sulla stessa linea l’Assessore ai Lavori Pubblici Nicoletta Guariglia, che evidenzia la necessità di interventi continui e mirati: «Si tratta di un’opera fondamentale per contrastare un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto caratteri sempre più intensi e critici. Il nostro litorale necessita di interventi mirati e costanti per garantire stabilità e protezione».

Infine, il Consigliere al Demanio Dalila Russo richiama la dimensione strategica dell’operazione:

«La salvaguardia del demanio marittimo è una priorità assoluta per un Comune costiero come il nostro. Intervenire oggi significa proteggere il territorio, preservare le nostre spiagge e garantire una gestione sostenibile e sicura della fascia costiera anche per il futuro». Con questo finanziamento, Castellabate compie un passo decisivo nella difesa del proprio patrimonio naturale, puntando su opere infrastrutturali capaci di coniugare sicurezza, sostenibilità e tutela ambientale.