Savelli, salta l'impianto e Rocco Hunt non riesce a cantare: «Spettacolo indegno»

CROTONE – Il gruppo elettrogeno salta e Rocco Hunt è costretto ad annullare il concerto di Savelli, in provincia di Crotone. «Ho fatto lo spettacolo in 35 città prima di venire qua e non mi era mai capitata una cosa così», ha commentato domenica sera il rapper campano sul palco annunciando la fine dello show.

Nonostante i tentativi dei tecnici, il gruppo elettrogeno allestito al campo sportivo del comune nel Crotonese non ha retto. L’artista ha provato per tre volte a cantare, ma puntualmente il guasto dell’impianto ha interrotto il concerto, lasciando tutti al buio.

«Purtroppo non dipende né da me né dal mio staff – ha spiegato Rocco Hunt ai suoi fan – Siamo venuti qua, ci siamo fatti 5 ore di macchina per venire a suonare a Savelli, ed eravamo orgogliosi di suonare in Calabria».

Salta il concerto di Rocco Hunt: «Mai successo in vita mia»

«Non mi è mai successa in vita mia una situazione del genere. Sono mortificato. Risalire qui sopra, fare una canzone e far stoppare di nuovo l’impianto, rischiamo di bruciare gli strumenti, rischiamo di fare dei danni anche ai ragazzi della mia band. Non se lo meritano, non ve lo meritate e non me lo merito io questo spettacolo indegno», ha detto il cantante proprio mentre l’elettricità saltava per l’ultima volta.

Lo staff di Rocco Hunt ha comunicato sui social che i rimborsi dei biglietti sono già disponibili presso le rivendite nelle quali sono stati acquistati e saranno possibili entro il 20 agosto.