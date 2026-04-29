SaxophonEvent 2026: a Crotone, il 2 e il 3 maggio al via la quarta edizione

3 minuti per la lettura

SaxophonEvent 2026: a Crotone, il 2 e il 3 maggio, la quarta edizione con 200 sassofonisti provenienti da tutta Italia.

CROTONE – Sabato 2 e domenica 3 maggio, Crotone si trasformerà nella capitale nazionale del sassofono grazie alla quarta edizione del SaxophonEvent, la kermesse ideata dal maestro Francesco Salime, sassofonista classico di fama internazionale originario di Cortale. Oltre 200 musicisti provenienti da tutta Italia invaderanno la città pitagorica con un unico linguaggio: quello potente, caldo e versatile del sassofono, culminando nel grande concerto finale al Teatro comunale “Vincenzo Scaramuzza”.

SaxophonEvent 2026: a Crotone, la quarta edizione

Dopo le edizioni di Napoli e Palermo, il SaxophonEvent approda per la prima volta in Calabria. Una scelta che ha il sapore del ritorno e della visione culturale: trasformare la Regione in un punto di riferimento nazionale per la musica d’insieme.

Accanto a Salime nella direzione artistica, il Maestro Fernando Romano della Beethoven Acam, che sottolinea la portata culturale del progetto: un’esperienza che non è solo musicale, ma identitaria, capace di mettere in dialogo territorio, artisti e pubblico attraverso un suono che attraversa epoche e generi. SaxophonEvent non è infatti solo un festival, ma un laboratorio di incontro. Il sassofono diventa filo conduttore tra mare, storia e contemporaneità, in una città pronta ad accogliere arte e contaminazioni.

Il programma

Sabato 2 maggio, a partire dalle ore 12, spazio alla prova finale e alla premiazione del Concorso nazionale di sassofono “Giuseppe De Matola”. A presiedere la giuria sarà il Maestro Alain Crepin, figura di riferimento internazionale e presidente dell’Associazione Internazionale Adolphe Sax di Dinant. Ad accompagnare i finalisti ci sarà il Pythagoràs Saxophone Ensemble, formazione calabrese diretta dal Maestro Francesco Di Rende e fondata dallo stesso Salime presso il Conservatorio di Cosenza. Un ensemble che ha già calcato palchi nazionali e internazionali, portando la firma musicale della Calabria nel mondo.

Domenica 3 maggio sarà invece dedicata anche alla riflessione e alla crescita personale dei musicisti: alle ore 12, al Teatro Scaramuzza, lo psicologo e ipnologo Francesco Burrai terrà la conferenza “Migliora la performance musicale con la tua mente”, un incontro che esplora il legame tra inconscio e prestazione artistica.

Il gran finale: 200 sassofonisti, un’unica voce

Il momento più atteso arriverà domenica sera alle ore 20, con il Concerto del Grande Ensemble di Sassofoni: un’esplosione sonora che attraversa il Settecento, arriva ai classici contemporanei e si chiude con un omaggio a Rino Gaetano, simbolo irriverente e poetico della musica italiana. «Non si tratta solo di un concerto – spiega Salime – ma di uno spazio di condivisione culturale che supera l’esibizionismo e l’antagonismo, per costruire scambio, comunità e ascolto». Un manifesto artistico che diventa anche messaggio sociale. Crotone, per due giorni, non sarà soltanto un palcoscenico: sarà un laboratorio vivo, attraversato da centinaia di fiati che si uniranno in un’unica, potente vibrazione collettiva. Una città che ascolta, accoglie e si lascia trasformare dalla musica.