Crotone, un poker per cominciare

MESSINA – Esordio migliore non poteva esserci per il Crotone che a Messina cala un bel poker ai padroni di casa e centra i primi tre punti del campionato. Condotta di gara ineccepibile per i rossoblù di Franco Lerda, che hanno avuto sempre il pallino del gioco in mano, mai soffrendo particolarmente i tentativi dei padroni di casa. Un ottimo avvio, che consentirà adesso di lavorare con serenità e preparare al meglio l’esordio casalingo.

LA CRONACA

Crotone vicino al gol già al 2’: cross di Calapai per la testa di Gomez che in tuffo non inquadra di un soffio lo specchio. Il Messina prova ad avvicinarsi all’area rossoblù, ma con pochissima efficacia. Al 26’ un ingenuo Konate si fa saltare da Tribuzzi e lo stende, per Pascarella non ci sono dubbi ed è calcio di rigore per i pitagorici. Dal dischetto si presenta Chiricò che scivola incredibilmente al momento del tiro, con il pallone che finisce altissimo. Messina in vantaggio al 30’ grazie al bel colpo di testa di Marino sul traversone di Versienti dalla fascia sinistra.

Nemmeno il tempo di gioire, però, che la retroguardia del Messina si fa sorprendere su un lancio in profondità e Tribuzzi viene atterrato dal portiere Daga in uscita. Secondo penalty della partita in favore del Crotone. Questa volta Chiricò non fallisce e firma l’1-1. Al 3’ di recupero Crotone in vantaggio con il tocco sottomisura di Kargbo approfittando del pasticcio difensivo dei padroni di casa.

A inizio ripresa Chiricò centra un clamoroso palo e sugli sviluppi dell’azione, al 2’, Daga salva distendendosi in tuffo sul colpo di testa di Tribuzzi, servito da Calapai, ma non può nulla sul successivo tap-in dell’avversario che vale l’1-3. Il Crotone insiste e all’8’ cala il poker con il neo entrato Awua, a segno di testa. Al 20’ l’inzuccata di Konate che sorprende Branduani e indirizza sotto l’incrocio: 2-4 e partita di fatto chiusa.

