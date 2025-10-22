Crotone – Catania otto daspo per i tifosi siciliani

1 minuto per la lettura

Sono otto i provvedimenti di daspo emessi nei confronti di altrettanti tifosi siciliani a seguito dell’incontro di calcio Crotone – Catania del 17 agosto scorso

CROTONE – Il Questore di Crotone, Renato Panvino, ha emesso otto provvedimenti di Daspo, per un periodo da uno a cinque anni, a carico di altrettanti tifosi del Catania in relazione all’incontro di calcio che la squadra etnea ha disputato col Crotone nello stadio “Ezio Scida” il 17 agosto scorso, valido per la Coppa Italia della serie C.

“Al termine della partita, all’interno della curva loro assegnata – riferisce una nota stampa della Questura di Crotone – alcuni tifosi etnei, irridenti della presenza delle forze dell’ordine, si sono arrampicati sulle balaustre di delimitazione tra gli spalti e il terreno di gioco ed hanno minacciato i propri calciatori per ottenere le loro maglie”. Il tutto, “utilizzando la forza intimidatrice del gruppo e determinando una situazione di pericolo per la loro incolumità, quella degli altri spettatori, degli addetti al servizio di stewarding, dei calciatori e degli agenti della Polizia di Stato intervenuti per evitare un’invasione del campo di gioco”.

Per i tifosi resisi responsabili delle condotte, partita la segnalazione dalla Digos alla Procura della Repubblica di Crotone. Successivamente “identificati, con la collaborazione della Questura di Catania, attraverso l’incrocio dei vari fotogrammi estrapolati dalle telecamere dello stadio, consentendo di delineare le responsabilità di ciascuno”. Per quattro degli otto tifosi destinatari dei provvedimenti di Daspo, disposto anche l’obbligo di presentazione nella Questura di Catania in coincidenza degli incontri di calcio in cui sarà impegnata la formazione etnea.