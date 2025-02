"Un gol per l'integrazione", tappa a San Leonardo di Cutro

2 minuti per la lettura

Partita di calcio tra la squadra di San Leonardo di Cutro e gli ospiti del Cara S. Anna nell’ambito di “Un gol per l’integrazione”

CUTRO – “Un gol per l’integrazione” fa tappa anche a San Leonardo di Cutro, dove la squadra di calcio locale ha giocato contro una formazione di ospiti del vicino Centro d’accoglienza S. Anna. Il dato agonistico non contava molto, però.

L’iniziativa, all’indomani del secondo anniversario del naufragio di Cutro che fece un centinaio di morti, aveva un sapore particolare.

Hanno giocato tutti senza pensare al risultato ma soltanto per il piacere di stare insieme.

Nonostante il cattivo tempo, perché ha piovuto molto forte fino a mezz’ora prima dell’inizio del match, la comunità di San Leonardo ha partecipato attivamente all’evento facendo sentire il proprio affetto non solo ai giocatori della squadra di casa ma anche ai ragazzi del Cara.

Alcune signore della frazione cutrese, infatti ,hanno anche preparato dei dolci per gli ospiti. Inoltre, a fine partita c’è stato l’immancabile terzo tempo durante il quale le squadre hanno avuto modo di condividere la cena, avendo così la possibilità di conoscersi, grazie anche al contributo offerto dal mediatore linguistico e dall’assistente sociale che accompagnavano i ragazzi del Cara.

«La cosa a cui più tenevamo – dicono dall’Asd San Leonardo – era far respirare a questi ragazzi un clima sereno, di famiglia. Un luogo in cui sentirsi accolti e apprezzati. Sicuramente, i loro volti felici e sorridenti a fine serata ci hanno fatto capire di essere riusciti nel nostro intento. Perché lo sport non è soltanto prestazione o risultato ma è anche e soprattutto accoglienza, unione e condivisione».

La dirigenza dell’Asd San Leonardo ha inteso ringraziare l’amministrazione comunale di Cutro e il sindaco, Antonio Ceraso, per essere intervenuto e per la sua disponibilità, ma anche il parroco don Pasquale Squillacioti, per la sua costante vicinanza, e le forze dell’ordine, per il lavoro svolto per garantire una cornice di sicurezza.

Infine, un “grazie” alla Lnd Crotone «per averci dato la possibilità di portare anche a San Leonardo questo meraviglioso progetto», dicono sempre dall’Asd.