Le sfide da affrontare in Calabria, appello di una “cittadina pensante”

Calabria terra di straordinaria bellezza e di immenso potenziale, ma è anche una regione con enormi sfide da affrontare, l’appello di Katia Arena, presidente associazione Fatto in Calabria

La nostra terra, la Calabria, è un luogo di straordinaria bellezza e di immenso potenziale, ma è anche una regione che affronta sfide complesse. A volte, la narrazione che emerge è quella di una terra idilliaca, perfetta, ma la realtà che viviamo ogni giorno è diversa. Questo non è un atto d’accusa, ma una riflessione profonda che parte dal cuore di una cittadina che ama la propria terra e desidera vederla fiorire.

Le sfide da affrontare

Ci sono questioni che meritano un’attenzione immediata e una gestione efficace, non solo promesse.

La sanità, ad esempio, ha bisogno di un sistema che funzioni, con un accesso alle cure che non costringa i cittadini a viaggiare fuori regione per ricevere assistenza. Serve un CUP (Centro Unico di Prenotazione) che sia davvero unico e operativo.

Le infrastrutture interne sono un altro nodo cruciale. Una rete stradale moderna ed efficiente è fondamentale per connettere le nostre comunità, facilitare il commercio e stimolare il turismo. Le aree interne, in particolare, subiscono un forte spopolamento, una tendenza che può essere invertita solo con investimenti mirati a creare servizi essenziali, opportunità di lavoro e a valorizzare il patrimonio culturale e naturale di questi luoghi.

La gestione dei rifiuti rimane un problema atavico e irrisolto. Dobbiamo completare il ciclo dei rifiuti, investendo in soluzioni sostenibili che non si limitino a discariche al collasso.

In parallelo, la digitalizzazione della pubblica amministrazione è in ritardo, e questo rallenta ogni processo, dalla burocrazia alle opportunità di sviluppo per le imprese, rendendo difficile anche la partecipazione ai bandi e l’accesso ai finanziamenti.

La via verso il Futuro

Il turismo e il settore agroalimentare, nonostante il loro enorme potenziale, non riescono ancora a esprimere pienamente il loro valore. Dobbiamo tradurre i milioni spesi in promozione in risultati misurabili, aumentando il nostro PIL agroalimentare e attirando flussi turistici in linea con la bellezza unica del nostro territorio. Non possiamo accontentarci di foto e video che dipingono una realtà patinata.

La vita delle persone non cambia con le immagini, ma con i fatti concreti. È il momento di affrontare le domande che tutti ci poniamo: perché le nostre reti idriche non sono efficienti e ci lasciano senz’acqua in piena estate? Perché le risorse stanziate per la sicurezza, come i droni, non vengono utilizzate al meglio?

Conclusioni

Questo non è un attacco, ma un appello. Un appello a un cambiamento che non sia solo verbale, ma che si traduca in azioni. Per il bene della Calabria e dei suoi cittadini, è essenziale che chiunque governi questa terra agisca con responsabilità, trasparenza e lungimiranza. È ora di agire con i fatti, non solo con le parole. Io non sono una politica, ma una cittadina pensante.

*Presidente di Fatto in Calabria