Politiche 2022 in Calabria, i dati della Camera

Tutti i risultati delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 in Calabria per l’elezione dei deputati alla Camera con i dati divisi tra Collegio Plurinominale e Collegi Uninominali, lista per lista. Per poter visualizzare direttamente il dato del collegio plurinominale o uninominale interessato è sufficiente cliccare sulla voce interessata nell’indice posto di seguito.

POLITICHE 2022 IN CALABRIA COLLEGIO PLURINOMINALE CAMERA (INDICE) Sezioni scrutinate 2.401 su 2.401 CENTRODESTRA: 297.541 VOTI – 41.35 % FRATELLI D’ITALIA: 136.434 VOTI – 18,96% FORZA ITALIA: 112.256 VOTI – 15.60% LEGA: 41.676 VOTI – 5.79% NOI MODERATI: 7.175 VOTI – 1.00%

MOVIMENTO 5 STELLE: 211.390 VOTI – 29.38% CENTROSINISTRA: 130.605 VOTI – 18.15% PARTITO DEMOCRATICO: 103.280 VOTI – 14.35% ALLEANZA VERDI E SINISTRA: 13.050 VOTI – 1,81% +EUROPA: 7.820 VOTI – 1.09% IMPEGNO CIVICO DI MAIO: 6.455 VOTI – 0,90%

AZIONE-ITALIA VIVA-CALENDA: 28.810 VOTI – 4.14% UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS: 16.341 VOTI – 2,27% ITALEXIT PER L’ITALIA: 10.044 VOTI – 1.40% ITALIA SOVRANA E POPOLARE: 8.583 VOTI – 1.19% PARTITO COMUNISTA ITALIANO: 4.659 VOTI – 0,65% SUD CHIAMA NORD: 2.426 VOTI – 0,34% PARTITO ANIMALISTA: 2.241 VOTI – 0,31% ALTERNATIVA PER L’ITALIA NO GREEN PASS: 1.908 VOTI – 0,27% MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI: 1.662 VOTI – 0,23% VITA: 1.486 VOTI – 0,21% FORZA DEL POPOLO: 815 VOTI – 0,11%

COLLEGIO UNINOMINALE 01 (INDICE)

CORIGLIANO-ROSSANO – DEFINITIVO CENTRODESTRA: 57.691 VOTI – 38.12% – 1 SEGGI FRATELLI D’ITALIA: 25.634 VOTI – 16.94% FORZA ITALIA: 21.889 VOTI – 14.46% LEGA: 9.081 VOTI – 6.00% NOI MODERATI: 1.087 VOTI – 0.72% CANDIDATO FURGIUELE DOMENICO 57.691 VOTI – 38.12% – ELETTO

MOVIMENTO 5 STELLE: 53.342 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO BALDINO VITTORIA 53.342 VOTI – 35.25%

CENTROSINISTRA: 27.538 VOTI – 0 SEGGI PARTITO DEMOCRATICO: 21.619 VOTI – 14.29% ALLEANZA VERDI E SINISTRA: 3.471 VOTI – 2.29% +EUROPA: 1.240 VOTI – 0.82% IMPEGNO CIVICO DI MAIO: 1.208 VOTI – 0.80% CANDIDATO PAPASSO GIOVANNI 27.538 VOTI – 18.20%:

AZIONE-ITALIA VIVA-CALENDA: 4.849 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO MAZZA DOMENICO 4.849 VOTI – 3.20%

ITALEXIT PER L’ITALIA: 1.863 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO DE LEO CATERINA 1.863 VOTI – 1.23%

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS: 1.616 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO STAMATO MARIA ANGELICA 1.616 VOTI – 1.07%

ITALIA SOVRANA E POPOLARE: 1.580 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO CALABRETTA NATALE GIUSEPPE 1.580 VOTI – 1.04%

PARTITO COMUNISTA ITALIANO: 827 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO GORPIA MARIANNA 827 VOTI – 0.55%

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI: 579 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO VILLIRILLO VITTORIA 579 VOTI – 0.38%

ALTERNATIVA PER L’ITALIA NO GREEN PASS: 434 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO RIZZUTI ERALDO 434 VOTI – 0.29%

PARTITO ANIMALISTA: 314 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO NIGRO DI GREGORIO DOMENICO 314 VOTI – 0.21% :

314 VOTI – 0 SEGGI VITA: 291 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO CUNAIL SARA 291 VOTI – 0.19% :

SUD CHIAMA NORD : 203 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO NISTICÓ 203 VOTI – 0.13% :

: 203 VOTI – 0 SEGGI FORZA DEL POPOLO: 202 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO CASTRO CLAUDIA 202 VOTI – 0.13% :



COLLEGIO UNINOMINALE 02 (INDICE)

COSENZA – DEFINITIVO MOVIMENTO 5 STELLE: 66.178 VOTI – 1 SEGGI CANDIDATO ORRICO ANNA LAURA 66.178 VOTI – 36.61% – ELETTO

CENTRODESTRA: 65.705 VOTI – 0 SEGGI FRATELLI D’ITALIA: 29.776 VOTI – 16.47% FORZA ITALIA: 24.576 VOTI – 13.60% LEGA: 10.683 VOTI – 5.91% NOI MODERATI: 670 VOTI – 0.37% CANDIDATO GENTILE ANDREA 65.705 VOTI – 0.14% :

CENTROSINISTRA: 28.611 VOTI – 0 SEGGI PARTITO DEMOCRATICO: 21.708 VOTI – 12.01% ALLEANZA VERDI E SINISTRA: 3.118 VOTI – 1.73% +EUROPA: 2.125 VOTI – 1.18% IMPEGNO CIVICO DI MAIO: 1.660 VOTI – 0.92% CANDIDATO PECORARO VITTORIO 28.611 VOTI – 15.83%:

AZIONE-ITALIA VIVA-CALENDA: 7.965 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO PAESE ANNUNZIATA 7.965 VOTI – 4.41%

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS: 4.720 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO GIGLIO LUISA 4.720 VOTI – 2.61%

ITALEXIT PER L’ITALIA: 2.206 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO D’AGNI ANNA 2.206 VOTI – 1.22% :

ITALIA SOVRANA E POPOLARE: 1.963 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO SCERBO SOFIATERESA 1.963 VOTI – 1.09% :

PARTITO COMUNISTA ITALIANO: 1.082 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO FOSSARI VINCENZO 1.082 VOTI – 0.60% :

PARTITO ANIMALISTA: 574 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO CASTELLANO MICHELE 574 VOTI – 0.32% :

574 VOTI – 0 SEGGI ALTERNATIVA PER L’ITALIA NO GREEN PASS: 467 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO TROMBINO GIOVANNI 467 VOTI – 0.26% :

FORZA DEL POPOLO: 365 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO BUCCIERI ALESSANDRO 260 VOTI – 0.14%

SUD CHIAMA NORD : 330 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO SENA SAVERINA 330 VOTI – 0.18% :

: 330 VOTI – 0 SEGGI VITA: 326 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO FLORIO CARLO 326 VOTI – 0.14% :

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI: 260 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO LATTUCA MARIA ASSUNTA 260 VOTI – 0.14%



COLLEGIO UNINOMINALE 03 (INDICE)

CATANZARO – DEFINITIVO CENTRODESTRA: 53.799 VOTI – 1 SEGGI FRATELLI D’ITALIA: 30.217 VOTI – 21.99% FORZA ITALIA: 14.424 VOTI – 10.50% LEGA: 8.334 VOTI – 6.06% NOI MODERATI: 824 VOTI – 0.60% CANDIDATO FERRO WANDA 53.799 VOTI – 39.15% – ELETTO

MOVIMENTO 5 STELLE: 39.151 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO SCUTELLÀ ELISA 39.151 VOTI – 28.49%

CENTROSINISTRA: 28.151 VOTI – 0 SEGGI ALLEANZA VERDI E SINISTRA: 2.501 VOTI – 1.82% PARTITO DEMOCRATICO: 22.945 VOTI – 16.70% IMPEGNO CIVICO DI MAIO: 1.183 VOTI – 0.86% +EUROPA: 1.522 VOTI – 1.11% CANDIDATO IEMMA GIUSEPPINA 28.151 VOTI – 20.48%

AZIONE-ITALIA VIVA-CALENDA: 6.258 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO MAURO FRANCESCO 6.258 VOTI – 4.55%

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS: 3.058 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO BEVILACQUA PIETRO DETTO PIERO 3.058 VOTI – 2.23%

ITALEXIT PER L’ITALIA: 2.631 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO GIGLIOTTI GIUSEPPE 2.631 VOTI – 1.91%

ITALIA SOVRANA E POPOLARE: 1.708 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO GRANATO BIANCA LAURA 1.708 VOTI – 1.24%

PARTITO COMUNISTA ITALIANO: 843 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO SPATARO BARBARA 843 VOTI – 0.61%

PARTITO ANIMALISTA: 545 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO TALARICO ANTONIO 5.45 VOTI – 0.40%

545 VOTI – 0 SEGGI SUD CHIAMA NORD : 508 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO FARAGÓ ILARIA 508 VOTI – 0.37%

: 508 VOTI – 0 SEGGI ALTERNATIVA PER L’ITALIA NO GREEN PASS: 260 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO LATORRE NATALINA 260 VOTI – 0.19%

VITA: 254 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO LAMONICA ADELE 254 VOTI – 0.18%

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI: 190 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO VESCI CATERINA 190 VOTI – 0.14%

FORZA DEL POPOLO: 78 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO CARERI LAURA 78 VOTI – 0.06%



COLLEGIO UNINOMINALE 04 (INDICE)

VIBO VALENTIA – DEFINITIVO CENTRODESTRA: 54.433 VOTI – 1 SEGGI FORZA ITALIA: 24.502 VOTI – 21.97% FRATELLI D’ITALIA: 20.576 VOTI – 18.45% LEGA: 7.053 VOTI – 6.32% NOI MODERATI: 2.302 VOTI – 2.06% CANDIDATO ARRUZZOLO GIOVANNI 54.433 VOTI – 48.81% – ELETTO

MOVIMENTO 5 STELLE: 24.495 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO TUCCI RICCARDO 24.495 VOTI – 21.96%

CENTROSINISTRA: 17.245 VOTI – 0 SEGGI PARTITO DEMOCRATICO: 13.148 VOTI – 11.79% ALLEANZA VERDI E SINISTRA: 1.507 VOTI – 1.35% IMPEGNO CIVICO DI MAIO: 1.464 VOTI – 1.31% +EUROPA: 1.126 VOTI – 1.01% CANDIDATO NESCI DALILA 17.245 VOTI – 15.46%

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS: 4.749 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO CONIA MICHELE 4.749 VOTI – 4.26%:

AZIONE-ITALIA VIVA-CALENDA: 4.639 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO GALATI MARIA SOCCORSA 4.639 VOTI – 4.16% :

ITALEXIT PER L’ITALIA: 1.480 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO GRECO DOMENICO ANTONIO 1.480 VOTI – 1.33% :

ITALIA SOVRANA E POPOLARE: 1.322 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO RENDA ADRIANO 1.322 VOTI – 1.19% :

PARTITO COMUNISTA ITALIANO: 1.155 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO MORO UGO 1.155 VOTI – 1.04% :

SUD CHIAMA NORD : 922 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO CERIELLO IMMACOLATA 922 VOTI – 0.83%:

: 922 VOTI – 0 SEGGI PARTITO ANIMALISTA: 302 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO NOÈ ANTONIO GIUSEPPE 302 VOTI – 0.27%:

302 VOTI – 0 SEGGI ALTERNATIVA PER L’ITALIA NO GREEN PASS: 286 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO ROMEO CARLO MARIA 286 VOTI – 0.26%: :

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI: 242 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO VALOTTA MARIA CONCETTA 242 VOTI – 0.22%: :

VITA: 197 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO MUSELLA RAFFAELE 197 VOTI – 0.18%: :

FORZA DEL POPOLO: 61 VOTI – 0 SEGGI CANDIDATO FILICE ALESSANDRA 61 VOTI – 0.05%: :