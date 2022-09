Politiche 2022 in Calabria, i dati del Senato

3 minuti per la lettura

Tutti i risultati delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 in Calabria per l’elezione dei parlamentari al Senato con i dati divisi tra Collegio Plurinominale e Collegi Uninominali, lista per lista. Per poter visualizzare direttamente il dato del collegio plurinominale o uninominale interessato è sufficiente cliccare sulla voce interessata nell’indice posto di seguito.

POLITICHE 2022 IN CALABRIA COLLEGIO PLURINOMINALE SENATO (INDICE) Sezioni scrutinate 2.401 su 2.401 CENTRODESTRA: 299.180 VOTI – 41.67% FRATELLI D’ITALIA: 136.403 VOTI – 19.00% FORZA ITALIA: 115.502 VOTI – 16.09% LEGA: 41.357 VOTI – 5.76% NOI MODERATI: 5.918 VOTI – 0.82%

MOVIMENTO 5 STELLE: 211.525 VOTI – 29.46% CENTROSINISTRA: 128.891 VOTI – 17.95% PARTITO DEMOCRATICO: 105.131 VOTI – 14.64% ALLEANZA VERDI E SINISTRA: 10.741 VOTI – 1.50% +EUROPA: 8.017 VOTI – 1.12% IMPEGNO CIVICO DI MAIO: 5.002 VOTI – 0.70%

AZIONE-ITALIA VIVA-CALENDA: 28.508 VOTI – 3.97% UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS: 14.729 VOTI – 2.05% ITALEXIT PER L’ITALIA: 9.778 VOTI – 1.36% ITALIA SOVRANA E POPOLARE: 9.554 VOTI – 1.33% PARTITO COMUNISTA ITALIANO: 5.194 VOTI – 0.72% SUD CHIAMA NORD: 2.894 VOTI – 0.40% ALTERNATIVA PER L’ITALIA NO GREEN PASS: 2.176 VOTI – 0.30% PARTITO ANIMALISTA: 2.067 VOTI – 0.29% VITA: 1.437 VOTI – 0.20% MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI: 1.084 VOTI – 0.15% FORZA DEL POPOLO: 873 VOTI – 0.12%

COLLEGIO UNINOMINALE 01 (INDICE)

CORIGLIANO-ROSSANO DEFINITIVO CENTRODESTRA: 123.886 VOTI FRATELLI D’ITALIA: 56.924 VOTI – 17.16% FORZA ITALIA: 50.565 VOTI – 15.24% LEGA: 16.793 VOTI – 5.06% NOI MODERATI: 2.202 VOTI – 0.66% CANDIDATO: RAPANI ERNESTO: 126.484 VOTI – 38.12% – ELETTO

MOVIMENTO 5 STELLE: 118.291 VOTI CANDIDATO: SALADINO MARIA 118.291 VOTI 35.65%

CENTROSINISTRA: 53.565 VOTI PARTITO DEMOCRATICO: 42.759 VOTI – 12.89% ALLEANZA VERDI E SINISTRA: 5.245 VOTI – 1.58% +EUROPA: 3.469 VOTI – 1.05% IMPEGNO CIVICO DI MAIO: 2.152 VOTI – 0.65% CANDIDATO DORATO FRANCESCA: 53.625 VOTI – 16.16%

AZIONE-ITALIA VIVA-CALENDA: 11.523 VOTI CANDIDATO: VENTURA DANIELA FLAVIA: 11.523 VOTI 3.47%

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS: 7.167 VOTI CANDIDATO: VETERE UGO: 7.167 VOTI 2.16%

ITALEXIT PER L’ITALIA: 4.309 VOTI CANDIDATO BELBOT KATARZYNA EDYTA: 4.309 VOTI 1.30%

ITALIA SOVRANA E POPOLARE: 3.894 VOTI CANDIDATO SESSA LUCIO: 3.894 VOTI – 1.17%

PARTITO COMUNISTA ITALIANO: 2.064 VOTI CANDIDATO MANFREDI ANTONIO: 2.064 VOTI 0.62%

ALTERNATIVA PER L’ITALIA NO GREEN PASS: 1.166 VOTI CANDIDATO CHIARAMONTE VINCENZO: 1.166 VOTI – 0.35%

PARTITO ANIMALISTA: 823 VOTI CANDIDATO CERULLO VINCENZO: 823 VOTI – 0.25%

FORZA DEL POPOLO: 644 VOTI CANDIDATO DE LUCA MORENA: 644 VOTI – 0.19%

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI: 636 VOTI CANDIDATO LENTINI VITA: 636 VOTI – 0.19%

VITA: 634 VOTI CANDIDATO QUARTAROLO PALMA: 634 VOTI – 0.19%

SUD CHIAMA NORD : 541 VOTI CANDIDATO ANDOLFO ROSSELLA: 541 VOTI – 0.16%

