Politiche 2022, ecco gli eletti di Camera e Senato nei collegi uninominali in Calabria

CATANZARO – Quando mancano appena quattro sezioni per l’acquisizione del dato definitivo, Domenico Furgiuele, candidato per il centrodestra in quota Lega e parlamentare uscente, si appresta a vincere la sfida del Collegio uninominale Calabria U01 – Corigliano Rossano. Il suo vantaggio sulla diretta inseguitrice Vittoria Baldino del Movimento 5 stelle si attesta sugli oltre 4.200 voti. Il dato percentuale è del 38,22% contro il 35,40% della pentastellata. Giovanni Papasso, candidato del centrosinistra, è al 18%.

ORRICO (M5S) STRAPPA UN SEGGIO AL CENTRODESTRA

La vera sorpresa firmata cinquestelle potrebbe arrivare dal Collegio uninominale Calabria U02 (Cosenza). Qui la deputata uscente e già sottosegretaria Anna Laura Orrico è in vantaggio di una manciata di voti (poco più di 300) su Andrea Gentile del centrodestra. Mancano pochissime sezioni dall’acquisizione del dato definitivo e le percentuali sono del 36,60% contro il 36,40%. Il candidato di centrosinistra Vittorio Pecoraro si ferma al 15,76%.

Sarebbe questo, se il risultato troverà conferma definitiva, l’unico collegio uninominale strappato al centrodestra in Calabria. La coalizione trionfa infati nei restanti collegi. In quello di Catanzaro (Calabria U03) l’uscente Wanda Ferro di FdI vola al 38,40% (mancano all’appello ancora diverse sezioni) con un significato vantaggio sulla candidata cinquestelle Elisa Scutellà al 28,82%. Giuseppina Iemma del centrosinistra è al 21%.

ARRUZZOLO E CANNIZZARO GIOCANO SUL VELLUTO

Giovanni Arruzzolo, consigliere regionale di Forza Italia, è vicino al 50% dei consensi nel collegio Calabria U04 di Vibo valentia. Qui ha avuto la meglio sul candidato cinquestelle, l’uscente Riccardo Tucci (21,89%) e sulla sottosegretaria Dalila Nesci di Impegno civico candidata dalla coalizione di centrosinistra che ottiene il 15,41%.

Non c’è storia nemmeno nel collegio Calabria U05 Reggio Calabria dove ad avere la meglio è il parlamentare uscente forzista Francesco Cannizzaro con il 47,64%. Diretto inseguitore, a differenza degli altri collegi, non è un 5S: è il candidato di centrosinistra Mimmo Battaglia che si ferma però al 20,94% precedendo di un soffio il candidato pentastellato Fabio Foti (20,40%).

GLI ELETTI AL SENATO NELL’UNINOMINALE IN CALABRIA

En plein al Senato per il centrodestra che nei due collegi uninominali in cui è divisa la regione elegge i suoi rappresentanti. Si tratta di Ernesto Rapani che vince il testa a testa con Maria Saladino dei 5S nel collegio U01 – Corigliano Rossano con il 38,17 contro il 35,68% della sfidante. La candidata del centrosinistra Francesca Dorato si ferma al 16,10%.

Clotilde Minasi detta Tilde, assessore regionale in carica, sbaraglia la concorrenza nel Collegio U02 di Reggio Calabria con il 44,79% dei consensi. Superato di molto l’uscente Giuseppe Auddino dei 5S (24,08%) e Francesco Pitaro del centrosinistra (19,51%).