Elezioni regionali, Calabria al voto il 5 e 6 ottobre

Il vicepresidente della Regione Filippo Pietropaolo ha indetto le nuove elezioni regionali in Calabria per il 5 e 6 ottobre

In Calabria dopo le dimissioni del presidente Roberto Occhiuto si andrà al voto i prossimi 5 e 6 ottobre 2025. Il decreto di indizione è stato firmato questa mattina (9 agosto). E lo ha fatto il vicepresidente Filippo Pietropaolo, nonostante il governatore – come ha annunciato sui social – sia rimasto in carica insieme alla Giunta fino al voto.

La nuova data delle elezioni regionali in Calabria è emersa stamattina. Ieri sera il presidente Occhiuto aveva spinto sull’ipotesi del 28 e 29 settembre, ma in serata erano emerse criticità.

La nuova data appare un po’ una mediazione tra la volontà del presidente Occhiuto di andare alle urne il prima possibile e le paure dei partiti della coalizione di non aver abbastanza tempo per organizzarsi.