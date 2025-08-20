Elezioni Regionali Calabria, Tridico candidato presidente: «Sono pronto»

2 minuti per la lettura

Elezioni Regionali in Calabria, prima Conte lancia il nome in modo ufficiale poi ci pensa il diretto interessato, sulla candidatura a presidente Pasquale Tridico non ha più dubbi: «Sono pronto»

DOPO che questa mattina, 20 agosto 2025, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte aveva confermato il nome di Pasquale Tridico come candidato in pectore della coalizione del centrosinistra proposto dal M5S alla presidenza della Regione Calabria, adesso è lo stesso Tridico che scioglie la riserva e si lancia nell’agone elettorale regionale.

«Amiche e amici della mia terra, cari calabresi, cara Calabria. La mia storia inizia qui, tra queste montagne, questo mare e fra voi che mi avete insegnato i valori della fatica, della solidarietà e del sogno. Ho avuto la fortuna di studiare, viaggiare, lavorare e crescere anche lontano, ma la Calabria è da sempre la mia radice più profonda e oggi la mia più grande responsabilità».

Esordisce così in un post di Instagram Tridico che aggiunge: «Oggi sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile se lo si affronta insieme la speranza. Per questo ho deciso di dare la mia disponibilità al Presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla Presidenza della Regione, perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità».

REGIONALI IN CALABRIA, PASQUALE TRIDICO SI LANCIA: «LA CALABRA NON È PERIFERIA»

Tridico quindi prosegue sostenendo che «la Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita. La Calabria non è periferia: è cuore pulsante del Mediterraneo. Non è terra da abbandonare: è terra da far rinascere. Il futuro si costruisce. E io sono pronto a costruirlo con voi. È il tempo del coraggio. È il tempo della Calabria, la nostra terra, per riportarla a testa alta laddove merita di stare».

A questo punto la parola passa alla coalizione di centrosinistra per l’ufficializzazione della candidatura unitaria ma, date le premesse degli ultimi giorni, si tratterà solo di una formalità. A meno di imprevisti o colpi di scena a sorpresa, il dado è tratto e Roberto Occhiuto ha trovato il suo avversario per le elezioni dei prossimi 5 e 6 ottobre 2025.