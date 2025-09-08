Elezioni regionali in Calabria, gli assenti “eccellenti” dalle liste

3 minuti per la lettura

Sono circa 360 i candidati in corsa per un posto da consigliere regionale della Calabria alle elezioni del 5 e 6 ottobre tra questi spicca l’assenza di alcuni nomi “eccellenti”, ecco quali

PASSATI in rassegna, nel weekend appena trascorso, i circa 360 aspiranti nuovi consiglieri regionali, in corsa nella tornata del 5 e 6 ottobre, tocca dare uno sguardo a chi non sarà della partita.

Gli assenti, più o meno eccellenti, non sono tanti e non ci sono state quindi grosse sorprese rispetto alle previsioni della vigilia.

La maggiore, probabilmente, l’ha riservata la circoscrizione di Cosenza, che non vede in corsa il capogruppo uscente del Pd Mimmo Bevacqua. La decisione di farsi da parte, o di lato, è l’esito di un lungo tira e molla andato avanti nelle scorse settimane. Il combinato disposto tra l’affollamento della lista – con diversi big del consenso interessati a una candidatura – e l’esigenza di dare almeno un segnale di rinnovamento lo hanno portato a fermarsi, almeno un giro. Vedremo se tenterà, tra due anni, la scalata a Montecitorio.

Restando sempre a Cosenza e sempre nel centrosinistra, scorrendo la lista ‘Democratici e progressisti’ – la “sorella” del Pd – spicca l’assenza di Graziano Di Natale, già consigliere regionale, dato per certo fino alla vigilia della presentazione delle candidature. Di Natale, con il sindaco di Luzzi Umberto Federico e l’assessore di Cosenza Pina Incarnato, era anzi uno dei punti fermi di Democratici e progressisti. L’avvocato e consigliere comunale di Paola, alla fine, avrebbe declinato l’offerta. E forse non è un caso se la chiusura della lista è arrivata quasi in zona Cesarini, sabato mattina.

Sempre a Cosenza, spicca ancora l’assenza di un aficionado della competizione elettorale regionale. Nella Lega, infatti, manca il nominativo di Leo Battaglia, il segretario della Lega a Cosenza. Anche qui, il passo indietro è l’esito di una vigilia di valutazioni, calcoli ed equilibrismi per chiudere la lista nella circoscrizione di Cosenza. Non vedremo (ri)campeggiare lo slogan ‘Leo Battaglia alla Regione’ lungo le strade della regione, tuttavia lui non ha intenzione – assicura – di defilarsi.

SCOPRI LO SPECIALE SULLE ELEZIONI REGIONALI IN CALABRIA

«Grazie a tutti i miei sostenitori. Anche se non mi vedrete in prima linea, il mio impegno resta lo stesso. Con la stessa passione continuerò a lavorare per far crescere la Lega Salvini Premier in Calabria. Perché questo progetto – scrive in una nota – è più grande di ciascuno di noi. È una squadra, è una visione, è il futuro della nostra terra». Altro nome che manca a Cosenza è quello del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi. Tuttavia, qui era più un’ipotesi ventilata dagli osservatori che una concreta possibilità.

Nella circoscrizione Centro, l’assente per eccellenza è l’ex presidente del Consiglio Mimmo Tallini, che aveva comunque annunciato, alla vigilia della presentazione delle liste, che non sarebbe stato in campo. L’intenzione (e la proposta, ha detto) era di correre con Forza Italia, poi gli è stata prospettata la lista ‘Occhiuto presidente’ e ha declinato.

A Sud troviamo l’altro consigliere uscente non ricandidato, Giuseppe Neri, già capogruppo di FdI. Nel corso della legislatura era rimasto coinvolto nell’inchiesta Ducale contro la cosca Araniti. Nei mesi scorsi però la posizione di Neri, che nel frattempo si era autosospeso dai ruoli istituzionali, era stata stralciata e per lui non è stato chiesto il rinvio a giudizio. In ogni caso la sua assenza dalla corsa elettorale non è una sorpresa, perché Neri si era già defilato nelle scorse settimane.

Aveva invece annunciato la candidatura nella Lega l’ex presidente facente funzioni Nino Spirlì, alla fine però ha fatto un passo indietro «con generosità», per dirla con Durigon. Al suo posto, a quanto pare, Francesco Sarica, medico, uomo forte della destra reggina e candidato di Peppe Scopelliti.