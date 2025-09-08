Regionali Calabria, i tribunali di Cosenza e Reggio: Lucano incandidabile

2 minuti per la lettura

I tribunali di Reggio Calabria e Cosenza hanno ricusato la candidatura di Mimmo Lucano per le regionali nella lista di Avs. Il sindaco di Riace per i giudici è incandidabile ai sensi della Legge Severino, perché condannato a 18 mesi per falso ideologico. I legali hanno già presentato ricorso

La mannaia della legge Severino si abbatte sulla candidatura di Lucano. Per i tribunali di Reggio e Cosenza – le due circoscrizioni in cui il sindaco di Riace era candidato per la lista Avs alle regionali del 5 e 6 ottobre – è incandidabile ai sensi della legge Severino, vista la condanna definitiva a 18 mesi per falso ideologico, unica accusa che aveva retto nel processo Xenia sulla gestione dei progetti d’accoglienza per i i migranti.

Come anticipato dal Quotidiano, la questione era stata presa in considerazione da Lucano e da Avs. Gli avvocati dell’uno e i consulenti legali del partito avevano esaminato la situazione del sindaco e la norma, decidendo di andare avanti.

LUCANO, LA DECADENZA DA SINDACO SOSPESA IN ATTESA DELL’APPELLO

Ricordiamo che Lucano è stato dichiarato decaduto da sindaco, sempre ai sensi della Severino, ma per ora il provvedimento è sospeso perché lo ha impugnato e si è in attesa della decisione dell’appello. I legali di Lucano Andrea Daqua e Giulio Saitta, firmando il ricorso d’appello, avevano ribadito che «l’argomento della decadenza da sindaco per Mimmo Lucano è erroneo, perché la norma individua due requisiti alla presenza congiunta dei quali scatta la decadenza: uno è collegato alla entità della condanna, cioè superiore a 6 mesi, e l’altro è collegato alla condotta, cioè deve trattarsi di reato commesso con abuso di potere o in violazione dei doveri».

GLI AVVOCATI DI LUCANO HANNO PRESENTATO RICORSO CONTRO LA RICUSAZIONE

Gli avvocati Daqua e Saitta hanno già presentato ricorso a Reggio contro la ricusazione della candidatura e lo faranno anche a Cosenza. Per domani (9 settembre) era prevista una conferenza stampa di presentazione delle candidatura con i leader nazionali di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. L’appuntamento era stato poi annullato per un impegno di Bonelli e aggiornato a sabato 13 settembre alle 11, hotel Lamezia.