Regionali Calabria, EXIT POLL: Roberto Occhiuto avanti con circa il 60%

Prime rilevazioni dopo la chiusura dei seggi per le elezioni Regionali in Calabria, secondo gli Exit Poll di Opinio Italia, Roberto Occhiuto avanti con circa il 60%, molto indietro Pasquale Tridico che oscilla tra il 35 e il 39%. Infine Toscano viaggia tra mezzo punto e 2 punti e mezzo percentuali. Tutti i dati sul Quotidiano del Sud

Chiusi alle 15 i seggi e ultimate le operazioni di calcolo legate all’affluenza è partito lo spoglio dei voti per scoprire chi sarà il nuovo presidente della Regione Calabria tra Roberto Occhiuto, presidente uscente candidato dal Centrodestra, Pasquale Tridico, principale sfidante candidato del Centrosinistra, e Francesco Toscano, outsider della competizione e candidato per Democrazia Sovrana Popolare.

Mentre nei seggi sono appena iniziate le operazione di scrutinio ecco che arrivano i primi dati legati agli Exit Poll. Per quanto riguarda il Consorzio Opinio che ha curato la rilevazione (al momento al 98% del campione) per la Rai la situazione vedrebbe largamente in testa Roberto Occhiuto con una forchetta compresa tra il 58,5 e il 62,5%. Pasquale Tridico, sempre secondo gli Exit Poll, segue molto indietro con una forchetta di preferenze compresa tra il 36 e il 40% e infine Francesco Toscano avrebbe ricevuto consensi compresi tra lo 0,5% e il 2,5%.

Si tratta come è chiaro solo degli Exit Poll, una rilevazione, come spiegato dallo stesso Consorzio Opinio Italia, soggetta ad errori statistici ma, al netto di questa considerazione, la linea di tendenza per il momento sembra molto chiara in direzione della rielezione del presidente Roberto Occhiuto. Prima di trarne considerazioni più approfondite è opportuno comunque attendere le prime proiezioni su dati reali che potranno trasmettere un dato più concreto rispetto ai sentimenti dell’elettorato anche se i margini, al momento, sembrano molto chiari in favore del Centrodestra.