Elezioni comunali in Calabria, alle ore 12 affluenza 13,27%

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Alle ore 12:00 l’affluenza per le elezioni comunali in Calabria è del 13,27%. Cresce la partecipazione a Reggio Calabria, cala a Crotone.

REGGIO CALABRIA – Primi dati ufficiali sull’affluenza alle urne in Calabria, dove questa mattina si sono aperti i seggi per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione dei sindaci in ben 77 enti locali. Alla rilevazione delle ore 12:00, la percentuale complessiva dei votanti a livello regionale si è attestata al 13,27%, in una tornata elettorale che chiama al voto quasi mezzo milione di cittadini calabresi. I riflettori di questa domenica elettorale sono puntati principalmente sui due capoluoghi di provincia chiamati al rinnovo delle amministrazioni, i quali registrano andamenti opposti sul fronte della partecipazione.

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L’AFFLUENZA ALLE ELEZIONI COMUNALI IN CALABRIA: VOTO NEI DUE CAPOLUOGHI: REGGIO CALABRIA E CROTONE

Nel comune di Reggio Calabria, dove il corpo elettorale è composto da 143.070 aventi diritto e si vota contestualmente anche per il rinnovo delle circoscrizioni, l’affluenza alle ore 12:00 ha raggiunto il 13,11%. Il dato si mostra in crescita rispetto alle precedenti consultazioni omologhe, quando alla stessa ora si era fermato al 12,72%. Scenario differente a Crotone (49.533 cittadini aventi diritto al voto). Qui le urne delle ore 12:00 hanno fatto registrare un’affluenza del 15,02%, un valore che evidenzia una lieve flessione rispetto al 16,94% rilevato nella precedente tornata amministrativa.

L’AFFLUENZA NEI GRANDI CENTRI SOPRA I 15MILA ABITANTI

Oltre ai due capoluoghi, l’attenzione è rivolta agli altri tre grandi comuni calabresi con popolazione superiore ai 15mila abitanti, dove l’esito del voto potrebbe essere deciso dall’eventuale turno di ballottaggio. Di seguito i dati di affluenza rilevati a mezzogiorno, con il confronto tra parentesi relativo alle scorse elezioni. Con un bacino di 20.489 elettori, il comune di Castrovillari registra una partecipazione in aumento, attestandosi al 13,61% rispetto al precedente 12,79%. A San Giovanni in Fiore netto balzo in avanti per il centro silano (18.946 aventi diritto), dove l’affluenza vola al 12,82%, superando ampiamente il 10,06% delle scorse comunali. Mentre a Palmi con 17.454 elettori, si registra invece il calo più vistoso di questa prima metà di giornata. L’affluenza si ferma al 12,48%, in deciso arretramento rispetto al 16,54% della passata tornata elettorale.