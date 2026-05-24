Elezioni comunali in Calabria, l’affluenza al voto

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Alle 19:00 l’affluenza in Calabria è al 35,94%. Reggio cresce, Crotone cala. I comuni di Acquaro e Santo Stefano superano il quorum.

REGGIO CALABRIA – Primi dati ufficiali sull’affluenza alle urne in Calabria, dove questa mattina si sono aperti i seggi per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione dei sindaci in ben 77 enti locali. Secondo i dati ufficiali rilevati alle ore 19:00, l’affluenza complessiva a livello regionale si attesta al 35,94% degli aventi diritto, mobilitando una fetta importante del corpo elettorale calabrese. I dati emersi alle ore 19:00 evidenziano un andamento a due velocità per i due capoluoghi di provincia al voto. Reggio Calabria si conferma il trend positivo della mattina. Nella città dello Stretto l’affluenza ha raggiunto il 36,26%, un dato in netta crescita rispetto al 33,73% registrato alla stessa ora nelle consultazioni del 2020. Mentre a Crotone si registra una lieve ma costante flessione. Alle 19:00 ha votato il 36,85% degli elettori, contro il 38,31% rilevato nel precedente turno di scommessa elettorale.

L’AFFLUENZA NEI GRANDI CENTRI SOPRA I 15MILA ABITANTI

Per quanto riguarda gli altri tre grandi comuni calabresi con popolazione superiore ai 15mila abitanti, i dati delle 19:00 mostrano forti sbalzi nella partecipazione (tra parentesi il confronto con il 2020). A Castrovillari si consolidata la crescita con un’affluenza del 34,42% (rispetto al 31,20% del precedente turno). Mentre San Giovanni in Fiore c’è un’ottima risposta della comunità silana, che tocca il 35,63%, staccando nettamente il 30,95% del 2020. Palmi invece si conferma la maglia nera per la partecipazione in questa tornata. Il centro reggino fa segnare un brusco arretramento fermandosi al 35,78%, lontano dal 44,48% delle scorse comunali.

Hanno raggiunto il quotum e dunque hanno di fatto già i sindaci , si tratta del comune di Acquaro nel vibonese e Santo Stefano in Aspromonte nel reggino.

ALLE ORE 12 AFFLUENZA 13,27%

Alla rilevazione delle ore 12:00, la percentuale complessiva dei votanti a livello regionale si è attestata al 13,27%, in una tornata elettorale che chiama al voto quasi mezzo milione di cittadini calabresi. I riflettori di questa domenica elettorale sono puntati principalmente sui due capoluoghi di provincia chiamati al rinnovo delle amministrazioni, i quali registrano andamenti opposti sul fronte della partecipazione.

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L’AFFLUENZA ALLE ELEZIONI COMUNALI IN CALABRIA: VOTO NEI DUE CAPOLUOGHI: REGGIO CALABRIA E CROTONE

Nel comune di Reggio Calabria, dove il corpo elettorale è composto da 143.070 aventi diritto e si vota contestualmente anche per il rinnovo delle circoscrizioni, l’affluenza alle ore 12:00 ha raggiunto il 13,11%. Il dato si mostra in crescita rispetto alle precedenti consultazioni omologhe, quando alla stessa ora si era fermato al 12,72%. Scenario differente a Crotone (49.533 cittadini aventi diritto al voto). Qui le urne delle ore 12:00 hanno fatto registrare un’affluenza del 15,02%, un valore che evidenzia una lieve flessione rispetto al 16,94% rilevato nella precedente tornata amministrativa.

L’AFFLUENZA NEI GRANDI CENTRI SOPRA I 15MILA ABITANTI

Oltre ai due capoluoghi, l’attenzione è rivolta agli altri tre grandi comuni calabresi con popolazione superiore ai 15mila abitanti, dove l’esito del voto potrebbe essere deciso dall’eventuale turno di ballottaggio. Di seguito i dati di affluenza rilevati a mezzogiorno, con il confronto tra parentesi relativo alle scorse elezioni. Con un bacino di 20.489 elettori, il comune di Castrovillari registra una partecipazione in aumento, attestandosi al 13,61% rispetto al precedente 12,79%. A San Giovanni in Fiore netto balzo in avanti per il centro silano (18.946 aventi diritto), dove l’affluenza vola al 12,82%, superando ampiamente il 10,06% delle scorse comunali. Mentre a Palmi con 17.454 elettori, si registra invece il calo più vistoso di questa prima metà di giornata. L’affluenza si ferma al 12,48%, in deciso arretramento rispetto al 16,54% della passata tornata elettorale.