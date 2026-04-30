Ripopola Calabria, case gratis a chi va a vivere nei borghi: la Regione cerca gli immobili

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Al via la fase pilota del programma ‘Ripopola Calabria’, che offre case gratis a chi sceglie di trasferirsi per almeno 10 anni nei borghi a rischio spopolamento. Attivato il portale che permetterà ai Comuni di segnalare edifici pubblici inutilizzati da destinare ad abitazioni. La Regione finanzierà la ristrutturazione fino a 280mila euro

Al via la fase pilota del programma “Ripopola Calabria”, con cui la Cittadella regionale punta a rilanciare i borghi favorendo l’arrivo di nuovi residenti attraverso il recupero del patrimonio immobiliare pubblico.

Da ieri è attivo il portale ripopola.regione.calabria.it che in questa fase si rivolge ai Comuni. Al loro si chiede si segnalare immobili pubblici inutilizzati, disponibili e idonei a essere abitati. La Regione ne finanzierà il recupero e la ristrutturazione, per ricavare appartamenti da mettere a disposizione di chi sceglierà di trasferirsi in Calabria per almeno dieci anni.

L’iniziativa rientra tra le proposte lanciate dal presidente Occhiuto in campagna elettorale.

QUALI SONO I BORGHI INTERESSATI

L’iniziativa è rivolta ai borghi con meno di 5.000 abitanti che abbiano registrato un calo della popolazione negli ultimi anni. Gli immobili dovranno essere regolarmente accatastati, conformi alle norme urbanistiche e destinati ad abitazione. Saranno privilegiate soluzioni abitative adeguate alle diverse tipologie familiari, dai nuclei singoli fino alle famiglie più numerose.

Il programma si svilupperà in tre fasi: la raccolta delle manifestazioni di interesse, la verifica della disponibilità degli immobili e, infine, la definizione di un Piano regionale per la rigenerazione dei piccoli Comuni. Terminate le prime due fasi, quelle di mappatura dell’esistente, verrà creata una vetrina online degli immobili disponibili, che potranno dunque essere scelti e richiesti da cittadini che vorranno, aderendo al progetto, trasferire la propria residenza in Calabria, impegnandosi a vivere nella nostra Regione per almeno 10 anni.

CONTRIBUTI FINO A 2MILA EURO AL METRO QUADRO

Per sostenere questo percorso, la Regione prevede di dar loro contributi fino a 2mila euro al metro quadro, con un massimo di 280mila euro per unità abitativa, destinati agli interventi di riqualificazione. Gli interventi finanziabili riguarderanno la progettazione, i lavori di ristrutturazione, il miglioramento sismico ed energetico degli edifici, oltre alle spese tecniche e di comunicazione. Non saranno invece ammessi interventi che comportino consumo di nuovo suolo.

I Comuni interessati potranno presentare la propria candidatura attraverso la piattaforma dedicata, con la Regione pronta ad assicurare supporto tecnico per la predisposizione delle domande. «“Ripopola Calabria” – si legge in una nota – rappresenta un passo concreto per invertire il trend demografico e costruire nuove opportunità di sviluppo, puntando su qualità della vita, rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio».