Governatori più amati, Occhiuto sul podio. Sud protagonista

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Sondaggio Swg, Occhiuto terzo tra i governatori più amati d’Italia con il 53%. Calabria sul podio insieme a Friuli Venezia Giulia e Veneto. Quarto il pugliese Antonio Decaro e quinto il governatore campano Roberto Fico. In calo nella parte bassa della classifica il lucano Vito Bardi
La Calabria si conferma tra le regioni più apprezzate d’Italia per l’operato del proprio governatore. Secondo l’ultimo sondaggio Swg, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto si piazza al terzo posto nella classifica di gradimento, con il 53% dei consensi, in crescita di un punto rispetto al 2025.
GRADIMENTO PRESIDENTI DI REGIONE, OCCHIUTO SUL PODIO AL TERZO POSTO
Un risultato significativo che colloca la Calabria sul podio nazionale, dietro solo a due governatori del Nord a guida Lega: Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), primo con il 65%, e Alberto Stefani (Veneto), secondo con il 58%.
SUD PROTAGONISTA TRE PRESIDENTI NEI PRIMI CINQUE POSTI
Il dato che emerge con maggiore forza dal sondaggio è la presenza significativa del Mezzogiorno ai vertici della classifica. Ben tre presidenti di Regione del Sud figurano infatti tra i primi cinque: Roberto Occhiuto (Calabria) al 53%. Antonio Decaro (Puglia) al 51% E Roberto Fico (Campania) al 47%
Un segnale importante che evidenzia un crescente consenso nei confronti delle amministrazioni regionali meridionali, con la Calabria in posizione di rilievo.
LA CLASSIFICA COMPLETA, CALI E CONFERME
Dopo la top five, la graduatoria Swg mostra un quadro variegato tra conferme e cali di consenso:
Sesto posto ex aequo per Michele De Pascale (Emilia-Romagna) e Stefania Proietti (Umbria) al 45%, con la governatrice umbra in forte calo (-8), Eugenio Giani (Toscana) al 42% (-5). Alberto Cirio (Piemonte) al 40% (-2). Marco Bucci (Liguria) e Francesco Acquaroli (Marche) al 37%. Attilio Fontana (Lombardia) al 35% (stabile)
Nella parte bassa della classifica: Marco Marsilio (Abruzzo), Alessandra Todde (Sardegna) e Vito Bardi (Basilicata) al 33%. Francesco Rocca (Lazio) al 29%. Renato Schifani (Sicilia) ultimo al 25%
TREND IN CRESCITA PER LA CALABRIA
Il dato positivo per la Calabria non è solo il posizionamento sul podio, ma anche il trend in crescita. Il +1% registrato da Occhiuto rispetto allo scorso anno conferma una stabilità del consenso e un rafforzamento della percezione dell’operato regionale.
In un contesto nazionale segnato da cali anche significativi per diversi governatori, la performance della Calabria si distingue come uno dei segnali più rilevanti del sondaggio.
La regione si consolida così tra le realtà più apprezzate del Paese, con un risultato che potrebbe avere riflessi anche sul piano politico nazionale nei prossimi mesi.
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