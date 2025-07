Il mito di Dioniso visto da Sirelli: la mostra a Locri

1 minuto per la lettura

Massimo Sirelli inaugura la mostra “Dioniso è qui” negli spazi di Casino Macrì, cuore pulsante del Museo e Parco Archeologico di Locri Epizefiri

DIONISO non è più un ricordo dell’antichità. È qui, adesso. E prende forma attraverso le opere site specific di Massimo Sirelli, artista poliedrico e visionario, che inaugura la sua nuova mostra personale “Dioniso è qui” il 31 luglio (e fino al 30 settembre) negli spazi di Casino Macrì, cuore pulsante del Museo e Parco Archeologico di Locri Epizefiri. La mostra, curata dalla storica dell’arte Stefania Fiato, fa parte della seconda edizione di MitiCu, il festival dedicato al mito e alla cultura greca promosso dal GAL Terre Locridee.

Dimenticate il classicismo scolastico: il Dioniso di Sirelli è un archetipo mutante, fluido, frammentato. Le sue sembianze esplodono nei materiali, nei colori, nei rimandi visivi. L’artista lo porta giù dall’Olimpo per mostrarne le ombre e le contraddizioni. È il Dioniso che ci somiglia. Che ci vive dentro. Cinque spazi per cinque riflessioni visive, ognuna con un linguaggio diverso. Tra Nouveau Réalisme, New Dada americano e suggestioni urbane, l’allestimento trasforma il percorso espositivo in un’esperienza immersiva, ironica, potente.

Il cambiamento non è un’opzione: è il battito del nostro tempo. E Massimo Sirelli ne fa materia viva, mescolando cultura classica, riferimenti letterari, suggestioni visive e sarcasmo pungente. Il tutto con un’estetica contemporanea. Ogni installazione è un invito a specchiarsi in Dioniso.