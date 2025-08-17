“Marconi teatro musica festival” a Reggio: Musica e storie partendo dalle periferie

3 minuti per la lettura

A Reggio Calabria, il “Marconi teatro musica festival” celebra da figura del noto scienziato italiano con spettacoli, laboratori e performance per tutti.

Un festival che guarda alla periferia, allo sviluppo della coesione socio-culturale del territorio attraverso il teatro e la musica, partendo da figure storiche e celebri e dal loro percorso, e collegandoli alla contemporaneità: nasce con questi obiettivi il “Marconi teatro musica festival”, che si svolgerà domenica 17 e lunedì 18 agosto, in piazza Leopoldo Trieste, a Reggio Calabria. L’iniziativa, promossa da Traiectoriae, in collaborazione con l’impresa teatrale Scena Nuda, e con la direzione generale di Domenico Gatto, si svilupperà attraverso tre appuntamenti tra musica e teatro, oltre a momenti formativi che coinvolgeranno i più giovani.

Un festival, come si diceva, che nasce e si sviluppa nella periferia, con uno sguardo e una proposta artistica di livello nazionale: incentrato, come prima edizione, sulla figura di Guglielmo Marconi, si propone di trasmettere i valori del progetto legati proprio alla figura dello scienziato, ovvero visione e coraggio, capacità di affrontare le difficoltà, determinazione nell’attività di sperimentazione e di innovazione. Tematiche che saranno al centro anche degli appuntamenti previsti in cartellone, a partire dai due spettacoli che andranno in scena nella prima giornata, quella di domenica 17 agosto.

AD APRIRE IL FESTIVAL MARCONI DI REGGIO, LO SPETTACOLO: “MARIA CRISTINA BEZZI SCALI MARCONI”

Ad aprire il festival, alle ore 18, sarà la performance teatrale musicale dedicata ai ragazzi, “Maria Cristina Bezzi Scali Marconi”: diretta da Filippo Gessi ed interpretata da Rosalinda Doldo, è incentrata sulla figura della moglie di Guglielmo Marconi. Partecipe e testimone del lavoro del marito, Maria Cristina Bezzi Scali Marconi ne ha ricostruito la vita nel libro “Mio marito Guglielmo” – cui il testo teatrale si ispira -, evidenziando non solo la genialità dello scienziato, ma anche l’aspetto umano.

La serata proseguirà, quindi, alle ore 21,30, con una prima nazionale: “Il rumore del silenzio – Guglielmo Marconi l’uomo oltre l’invenzione”, lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Teresa Timpano, che vedrà protagonista in scena Giuseppe Creazzo. Un racconto di questa importante figura in chiave intima e contemporanea: dietro il genio che ascoltava l’invisibile, dietro le onde, si nascondevano le decisioni, i compromessi, il conflitto tra visione e potere. “Il rumore del silenzio” si sofferma, dunque, su questi aspetti, intrecciando, nella drammaturgia creata da Teresa Timpano, scienza e coscienza, tecnologia e parola, in una lettura in cui si incontrano storia e scelte sceniche inedite e coinvolgenti, trasportando lo spettatore in un’esperienza immersiva. E facendo scoprire «non solo l’inventore, ma anche l’uomo che ha sfidato il tempo, pagando il prezzo dell’ambizione».“DIVA’S SONGS”:

RITRATTI AL FEMMINILE

Il pubblico e il privato, i successi e le difficoltà di personaggi importanti e noti saranno al centro anche di un altro momento di teatro e musica, il 18 agosto, alle 21,30, con “Diva’s songs – Ritratti in musica fra luci e ombre”: la vita artistica e quella familiare di cinque dive di Hollywood – Rita Hayworth, Doris Day, Marilyn Monroe, Judy Garland e Liza Minnelli – ripercorse attraverso diari, aneddoti e lettere. Lo spettacolo, scritto da Domenico Gatto e co-prodotto da Traiectoriae e Scena Nuda, si avvale delle voci recitanti di Kristina Mravcova e Teresa Timpano (curatrice anche del coordinamento registico) e, per la parte musicale, di Piero Massa, alla viola e al violino, di Eunice Petito al pianoforte, e della voce della cantante Benedetta Marcianò.

LABORATORI E WORKSHOP PER TUTTI

Come si accennava, tutti gli eventi – ad ingresso gratuito – si svolgeranno in piazza Leopoldo Trieste, che ospiterà anche dei momenti formativi, con due workshop/laboratori, programmati sempre nelle giornate del 17 e del 18 agosto. Il primo, “Tecnica e scrittura rap”, si terrà dalle ore 11 alle ore 13,30: condotto da Bruno Timpano – Easy One, si rivolge ad un target di giovani over 16 (per info e iscrizioni: infobookingeasyone@gmail.com), mentre nel pomeriggio – il 17 agosto dalle 18,30 alle 19, e il 18 agosto dalle 18 alle 19 – spazio al laboratorio teatrale per bambini (target 6-11 anni) “Sintonizzati sul Genio. L’invenzione della radio”, curato dall’impresa teatrale Scena Nuda (info e iscrizioni: info@scenanuda.it).