San Luca, dissequestrato lo stadio “Corrado Alvaro”, ma è inagibile

Dissequestrato lo stadio comunale “Corrado Alvaro” di San Luca, lo annuncia il commissario prefettizio Rosario Fusaro. Nonostante ciò, l’impianto resta chiuso per mancanza di agibilità, in attesa di ulteriori lavori.

SAN LUCA (REGGIO CALABRIA)- Lo stadio comunale “Corrado Alvaro” è stato ufficialmente dissequestrato, ma la strada per poter tornare a usarlo è ancora lunga. L’impianto sportivo di San Luca è stato restituito al Comune, come comunicato dal commissario prefettizio Rosario Fusaro, ma resta inagibile per il pubblico spettacolo. Quindi resterà chiuso. Il “Corrado Alvaro”, il 25 gennaio 2025 era stato posto sotto sequestro perché «corpo del reato». Era stato coinvolto in un’indagine che ha portato agli arresti domiciliari l’ex sindaco Bruno Bartolo, l’ex assessore Francesco Cosmo, e alcuni dirigenti della società Asd San Luca.

Il provvedimento di dissequestro, notificato il 12 marzo dall’Autorità Giudiziaria, accoglie la richiesta del Comune e restituisce quindi l’intera struttura all’ente proprietario. Un passo importante, che consente al comune di riprendere i lavori sospesi e programmare gli ulteriori interventi necessari per ripristinare l’agibilità. Ma la mancanza di questa autorizzazione, mantiene lo stadio chiuso.

SAN LUCA STADIO DISSEQUESTRATI SI GUARDA ADESSO AI LAVORI E AI FINANZIAMENTI

«Ci stiamo lavorando», ha dichiarato il commissario prefettizio Fusaro, confermando l’impegno dell’amministrazione nel portare a termine i lavori e adeguare la struttura alle normative vigenti. Nel frattempo, sono state avviate interlocuzioni con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per ottenere il finanziamento concesso al Comune di San Luca.

Se il ministero di Matteo Salvini -nel 2018 visitò il paese di San Luca-, deciderà di concedere sarà il secondo finanziamento ricevuto per lo stadio. Infatti, nel 2017, durante il mandato del Commissario Prefettizio di San Luca, Salvatore Gullì, lo Stadio ha avuto un finanziamento di ben 946.000 euro. Di questi 510.000 euro sarebbero stati destinati al restauro dell’impianto. Vennero concessi dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Vi fu la collaborazione con il Csm, con la Prefettura di Reggio Calabria, con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Calabria e Sicilia.

Il 21 Aprile 2017 venne poi inaugurato nella partita tra Nazionale Magistrati e Nazionale Cantanti. Oltre la realizzazione dal manto in erba naturale e alla realizzazione di due campetti sportivi adiacenti al campo principale, in erba sintetica, nessuno ha mai chiarito come quel finanziamento sia stato utilizzato. Sembrerebbe, infatti, che adesso per ottenere l’opportuna agibilità occorrerà, tra gli altri, fare dei lavori anche negli spogliatoi. Ambienti questi che proprio nel 2017 furono oggetto di un’importante ristrutturazione.