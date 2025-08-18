Roccella, nuovo sbarco: in 30 arrivano all’alba, tra loro 9 minori

1 minuto per la lettura

A Roccella Ionica un nuovo sbarco: 30 migranti, tra cui 9 minori, sono stati soccorsi in mare dalla Guardia Costiera e accolti all’alba al porto Delle Grazie.

ROCCELLA IONICA – Un’altra alba, un altro sbarco. La motovedetta CP 328 della Guardia Costiera ha attraccato questa mattina, 18 agosto 2025, al porto di Roccella Ionica, portando in salvo 30 migranti. L’arrivo, avvenuto intorno alle 5:45, è l’ennesimo di un’estate che vede il litorale della Locride come un crocevia incessante di speranza e disperazione. A bordo dell’imbarcazione c’erano solamente uomini, tra cui nove minori non accompagnati. Un dato che si ripete spesso e che aggiunge un ulteriore strato di fragilità a queste traversate. I migranti che hanno dichiarato di provenire da Egitto e Bangladesh, mentre altri dovrebbero provenire dalla Libia orientale. Tutti sono stati accolti dalle forse dell’ordine e di volontari.

LO SBARCO DI ROCCELLA L’ENNESIMO CON MINORI NON ACCOMPAGNATI

Dopo le prime operazioni di assistenza, sono stati trasferiti nella tendostruttura allestita in nel porto delle Grazie di Roccella. Qui riceveranno le cure necessarie, verranno identificati e avviati verso le procedure previste per l’accoglienza. La macchina dell’accoglienza, ormai rodata, funziona con efficienza e umanità. E, la Locride continua a essere un porto sicuro, un punto di approdo fondamentale nel dramma umano del Mediterraneo.