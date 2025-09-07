Conferita al presidente Fifa Gianni Infantino la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria

4 minuti per la lettura

Il sindaco di Reggio Calabria, Falcomatà, ha insignito della cittadinanza onoraria Gianni Infantino, presidente della Fifa: «Ho nel cuore i valori di questa città. Un onore per me e per mio papà».

REGGIO CALABRIA – «Grande emozione, ricevere questo riconoscimento è un grande onore, per me, per la famiglia, per mio padre che è di Reggio. Significa veramente molto sapere da dove vieni, conoscere le tue radici, però, anche avere le ali per volare nel mondo intero. I valori di questa terra, di questa città, sono qualcosa di speciale che mi porto nel cuore per sempre e che sicuramente hanno fatto di me quello che sono. Mi hanno dato l’opportunità, partendo da qui, di arrivare alla presidenza della Fifa». Così Gianni Infantino, presidente della Fifa, a margine della cerimonia di consegna della Cittadinanza onoraria, che si è svolta a Palazzo San Giorgio.

Il percorso che ha partorito la scelta del riconoscimento della cittadinanza onoraria ad Infantino è stato percorso condiviso all’unanimità da parte sia dei componenti della Commissione consiliare di riferimento che dello stesso Consiglio Comunale; un elemento, quindi, di grande e sentita unità politico-istituzionale. Sono stati evidenziati alcuni passaggi rilevanti, a livello socio-culturale oltre che professionale, che tracciano e descrivono il paradigma non tanto di una singola e prestigiosa individualità quanto quello di qualsiasi figura costretta ad emigrare dal nostro Meridione, dalla nostra Calabria e dalla nostra provincia per riuscire ad affermarsi altrove; con risultati eccellenti a livello finanche internazionale. La storia e il curriculum di Giovanni Infantino parlano chiaro e diventano simbolo di emancipazione e riscatto di una terra le cui radici sono impossibili da dimenticare e diventano dna dell’agire e del pensare ad ogni livello.

CITTADINANZA ONORARIA PER INFANTINO CHE PARLA DI IMPEGNO PER LA REGGINA E APPREZZAMENTO PER LA CITTÀ DI REGGIO

Nel ricevere l’importante riconoscimento il presidente FIFA non ha trattenuto la visibile emozione mostrando un grande senso di gratitudine e di profonda empatia con quella che, a sua detta, è “la sua città”. Un’emozione così forte che gli impedisce quasi di parlare, per qualche minuto, prima delle dichiarazioni più istituzionali. Infantino ha ribadito e sottolineato quanto questo risultato sia frutto dei sacrifici compiuti in passato dalla propria famiglia; prima ancora che della caparbietà e dell’impegno personale. Il suo ruolo lo ha portato oggi ad interfacciarsi a livello mondiale con le autorità e le massime figure di Paesi di rilevanza assoluta, ha giusto ricordato di essere stato recentemente ospite alla Casa Bianca oltre che della presidentessa del Messico, e ciò è senza dubbio motivo di grande orgoglio.

Lo è ancora di più, a detta dello stesso il fatto di essere calabrese e reggino. Infantino, rientrando in città oltre che nei luoghi della propria infanzia, è rimasto colpito dalla bellezza del nostro lungomare definendolo, superando la nota nomea ereditata da D’Annunzio, «Il lungomare più bello del mondo» e non solo d’Italia; «fatevelo dire da me che lo giro il mondo”»ha dichiarato il Presidente neo-cittadino reggino. Ha inoltre espresso la volontà di un impegno profondo e concreto per ricondurre la Reggina a quei livelli che merita; nell’Olimpo del calcio. Livelli che merita, per la sua storia, non solo la squadra ma anche il sud Italia, la Calabria e Reggio; città che Infantino ha dichiarato degna di divenire, in tal senso, una “capitale mondiale” e per la quale si impegnerà al meglio per restituirle dignità e prestigio nella comunità internazionale.

IMPEGNO PER UN CALCIO INCLUSIVO E L’ESEMPIO DELLA STORIA PERSONALE

Parole importanti registrate anche, partendo dalla propria storia e dalla propria sensibilità, a supporto di un calcio che vuole e deve lavorare per garantire uguali possibilità a chiunque; partendo da bambini e bambine, in giro per il mondo, che vivono in condizioni di povertà ma anche nel rispetto dei diritti civili, contro ogni forma di razzismo e sempre nel segno dei più alti valori di cui lo sport si fa portatore.

Umiltà, sacrificio, impegno, dedizione, professionalità; la storia di Infantino diventa simbolo e modello di una terra che non solo vuole ma sa di potersi riscattare attraverso le proprie migliori risorse. Dopo la consueta cerimonia e le dichiarazioni alla stampa il neo-cittadino Giovanni Infantino si è recato, accompagnato dalle autorità del Comune, al Museo Nazionale per una gradita visita al nostro più prestigioso patrimonio culturale della Magna Grecia.