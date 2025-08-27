Villa San Giovanni, sventato furto nella futura caserma dei carabinieri: tre arresti

1 minuto per la lettura

A Villa San Giovanni, i Carabinieri hanno arrestato tre ladri di rame all’ex Hotel Plaza, futura caserma dell’Arma.

VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA) – Un furto che avrebbe colpito un futuro simbolo di legalità è stato sventato l’altra notte, 25 agosto 2025, a Villa San Giovanni, grazie al pronto intervento dei Carabinieri. Tre persone sono state arrestate in flagranza di reato. I tre cercavano di rubare cavi elettrici e materiale in rame dall’ex Hotel “Plaza”, una struttura destinata a diventare la nuova caserma dell’Arma. I militari, impegnati in un’attività di controllo del territorio, hanno notato movimenti sospetti all’interno dell’edificio, abbandonato da anni. Avvicinatisi per un controllo più approfondito, hanno sorpreso i tre individui mentre tranciavano cavi elettrici e raccoglievano materiale in rame, pronto per essere asportato. Durante l’operazione, sono stati rinvenuti e sequestrati anche diversi arnesi da scasso, utilizzati per forzare l’ingresso e per compiere il furto.

L’ex Hotel “Plaza” non è un edificio qualunque. La struttura, abbandonata da anni, è stata inserita in un importante progetto di riqualificazione urbanistica e sociale. Presto dovrebbe essere destinata a diventare la nuova caserma dei Carabinieri di Villa San Giovanni, accogliendo sia la Compagnia che la Stazione dell’Arma. Grazie a un finanziamento pubblico l’immobile, simbolo per troppo tempo di degrado urbano, sarà trasformato in un presidio di sicurezza e legalità. L’intervento dei militari, oltre a prevenire il furto, ha quindi protetto un luogo che da simbolo di abbandono e degrado si appresta a diventare un presidio di sicurezza e legalità.