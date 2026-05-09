Sant’Onofrio, colpi di pistola nella notte, gambizzato un ragazzo

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Paura a Sant’Onofrio (Vibo Valentia), nel corso di una sparatoria un 21enne viene colpito alle gambe dopo una discussione. Carabinieri sulle tracce del responsabile

VIBO VALENTIA – Ancora colpi d’arma da fuoco agitano la notte vibonese, tra venerdì 8 e sabato 9 maggio 2026. Questa volta ad essere preso di mira non è stata un’azienda o un’auto bensì una persona, un giovane per la precisione, attinto alle gambe probabilmente a seguito di un diverbio con un altro individuo avvenuto a Sant’Onofrio.

Il ragazzo, F.F. 21 anni, del luogo, è stato raggiunto dai proiettili ad entrambe le gambe esplosi da una persona che adesso è attivamente ricercata dai carabinieri. Il fatto si è verificato poco dopo le 2.00 in via Casalvecchio, a pochi passi dalla piazza principale del paese.

SANT’ONOFRIO, RAGAZZO COLPITO ALLE GAMBE PER UN DIVERBIO



Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale a Vibo Valentia, dove si trova ricoverato ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Per sua fortuna, infatti, i proiettili non hanno toccato arterie o vene.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio e i militari del Reparto operativo di Vibo Valentia, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica della sparatoria e individuare il responsabile. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla sfera privata del giovane e al riguardo, tra le ipotesi vi sarebbe una discussione degenerata improvvisamente fino all’esplosione dei colpi di pistola.

Resta il fatto, inquietante, che si continua a far ricorso alle armi per dirimere questioni, spesso anche banali.