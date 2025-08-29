Careri, sequestrata piantagione di marijuana: un arresto

1 minuto per la lettura

A Careri, i carabinieri hanno sequestrato una piantagione di marijuana e arrestato un uomo che la coltivava.

CARERI (RC) – Un’operazione congiunta dei Carabinieri della Compagnia di Locri, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dall’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, ha portato al sequestro di una fiorente piantagione di marijuana nel comune di Careri. L’intervento ha permesso di arrestare un uomo, sorpreso mentre si prendeva cura delle piante. L’attività, frutto di servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga, ha permesso di localizzare una coltivazione con circa cinquanta piante di canapa indiana, in avanzato stato di crescita e con un’altezza tra 1,5 e 2 metri.

La piantagione, se messa sul mercato, avrebbe fruttato un ingente profitto alla criminalità locale. I militari hanno bloccato immediatamente l’uomo e sequestrato l’intera coltivazione. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida. L’operazione dimostra il costante impegno dell’Arma nella lotta alla droga, anche in aree isolate e impervie, grazie al coordinamento tra reparti specializzati e all’utilizzo di supporti aerei e tecnologici. Si ricorda che la persona coinvolta è da ritenersi presunta innocente fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto dei diritti dell’indagato e delle garanzie previste dall’ordinamento.