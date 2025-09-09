Pellaro, in auto con 16 chili di marijuana: arrestato un uomo

1 minuto per la lettura

A Reggio Calabria, arrestato un uomo a Pellaro con 16 chili di marijuana in auto, in un’operazione antidroga dei Carabinieri.

REGGIO CALABRIA – Ennesimo colpo al narcotraffico da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Calabria. Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana. Gli investigatori ipotizzano che con ogni probabilità la droga era destinata ad alimentare il mercato dello spaccio. L’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio a Pellaro. Un’auto, alla vista della pattuglia dei Carabinieri, ha tentato di cambiare bruscamente direzione di marcia. Il comportamento sospetto non è sfuggito ai militari, che hanno immediatamente inseguito e bloccato il veicolo. La successiva perquisizione ha portato alla scoperta di 30 involucri sigillati contenenti un totale di 16 chilogrammi di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre l’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Reggio Calabria “G. Panzera”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questo arresto si aggiunge ai numerosi successi della Sezione Radiomobile reggina, costantemente impegnata nella lotta ai traffici di droga. L’attività di prevenzione e contrasto sul territorio continua a dare frutti concreti, contribuendo a garantire maggiore sicurezza per la comunità locale. E’ bene ricordare che l’uomo indagato dopo esser stato controllato a Pellaro e trovato con della marijuana in auto è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.